Lazio-Milan | Coppa Italia | la semifinale d' andata in diretta tv su Rai Uno il 26 febbraio

(Di sabato 23 febbraio 2019), gara d’delle semifinali della, si giocherà martedì 26allo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, con ampio pre e dopo gara, e instreaming su RaiPlay. Umori contrapposti alla vigilia della sfida. I biancocelesti hanno da pochi giorni salutato l’Europa League, eliminati dal Siviglia ai sedicesimi, e anche in campionato il momento non è dei migliori, infatti, reduci dalla sconfitta con il Genoa si sono ulteriormente allontanati da quel fatidico quarto posto che vale la Champions. Quarta piazza occupata proprio dai rossoneri di Gattuso, che nell’anticipo di venerdì valido per la 25^ giornata hanno strapazzato l’Empoli, salendo a -1 dal terzo posto dell’Inter (in campo domenica al Franchi contro la Fiorentina). Un 2019 finora quasi perfetto per la squadra rossonera, ...