Il consigliere del Papa | «Distrutti i dossier sugli abusi nella Chiesa»

Frasi sessiste contro Emma - espulso il consigliere della Lega dopo le offese : “Lontano dallo spirito del partito” : Arriva la decisione della Lega dopo le Frasi sessiste contro Emma del Consigliere di Amelia, che si era espresso con Frasi inaccettabili dopo il dissenso dell'artista salentina espresso dal palco del PalaSele di Eboli nel corso di uno degli ultimi concerti che ha tenuto nell'ambito del tour per Essere qui. La decisione si legge nelle parole del segretario regionale Virginio Caparvi, che ha comunicato la scelta di espellere Massimiliano Galli ...

«Aprire i porti? Emma - tu le cosce» : espulso un consigliere della Lega : Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018«Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio». No, non è uno scherzo: Massimiliano Galli, consigliere comunale di Amelia (Terni) in quota Lega, ha commentato così sui social la notizia che Emma Marrone, durante il suo ...

Post sessista di un consigliere della Lega contro Emma Marrone : sarà espulso : "Faresti bene ad aprire le tue c... facendoti pagare per esempio" è il Post su Facebook di un consigliere comunale di Amelia della Lega, Massimiliamo Galli a commento del link di una notizia su un sito riguardante la cantante Emma Marrone che durante un concerto avrebbe urlato dal palco la frase "aprite i porti". Il partito ha annunciato oggi che il suo iscritto sarà espulso."La Lega Umbria si dissocia dal commento sessista ...

'C'è una dj da violentare' : si dimette il consigliere leghista di Bolzano autore dell'audio : Si è dimesso Kevin Masocco, consigliere comunale leghista di Bolzano finito nella bufera per un audiomessaggio relativo a una "dj da violentare" in discoteca e per la successiva bestemmia. In un ...

Genova - il consigliere di FdI : "Meglio un papa che ama gli animali dell'altro che ama i migranti" : L'avvocato Campanella attacca Bergoglio e difende Ratzinger. Sempre su Facebook aveva dato della "boldracca" a Laura Boldrini