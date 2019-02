Dal gesto di Bonucci a quello di Simeone | Allegri tra rimproveri e frecciatine | “non sta

Simeone e l'esultanza in Atletico-Juve. Il papà Carlos : 'Sorpreso Dal suo gesto' : L'ultima settimana di Champions ha segnato una brutta batosta per la Juve, battuta dall'Atletico per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale. A fare il giro del mondo, però, non è stato solo il risultato, ma soprattutto l'esultanza con la quale Simeone ha accompagnato il gol del vantaggio dei Colchoneros , realizzato da Gimenez. Un gesto che lo stesso ...

MAURA VICECONTE - MORTA SUICIDA EX MARATONETA/ Parenti e amici non convinti Dalle ragioni dell'estremo gesto : Addio a MAURA VICECONTE, ex MARATONETA è MORTA SUICIDA. Atletica in lutto: problemi legati al lavoro e alla vita familiare non convincono Parenti e amici.

Stefano Sala colpito Dal gesto “folle” di una fan : la foto del tattoo in suo onore : Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: un tatuaggio in suo onore lo lascia senza parole Avete letto bene: una fan si è tatuata l’autografo di Stefano Sala sul braccio. A mostrare la foto del tattoo raffigurante la sua firma e la sua dedica è stato il modello su Instagram stories. La cosa, inutile […] L'articolo Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: la foto del tattoo in suo onore ...

Melissa Satta - il gesto per Boateng che passa Dal Sassuolo al Barcellona spiazza tutti : Kevin-Prince Boateng lascia il Sassuolo e approda al Barcellona: una mossa di calciomercato che ha sorpreso i più, eppure dopo le buone prestazioni dello scorso anno al Las Palmas, il...

Melissa Satta - il gesto per Boateng che passa Dal Sassuolo al Barcellona spiazza tutti : Kevin-Prince Boateng lascia il Sassuolo e approda al Barcellona: una mossa di calciomercato che ha sorpreso i più, eppure dopo le buone prestazioni dello scorso anno al Las Palmas, il...

Basket - il gesto dell'allenatore che allontana Dal campo la sua squadra per protesta contro i genitori ultrà : Marco Giazzi, oltre che essere l'allenatore, ama così tanto questo sport da fare anche l'arbitro a livelli un po' più seri. Così torna in campo, va dal suo piccolo collega e gli comunica: «Ritiro la ...

Si lancia Dall’undicesimo piano della nave da crociera : il salto in mare è pauroso e il gesto gli costa molto caro : Nick Naydev, 27enne di Vancouver, era in vacanza coi suoi amici sulla nave da crociera Symphony of the Seas della compagnia Royal Caribbean. Di fronte alla capitale delle Bahamas, Nassau, si è lanciato dall’undicesimo piano della nave, a un’altezza di circa 30 metri, mentre i suoi amici lo riprendevano col telefono. Il gesto è costato a tutta la compagnia il divieto perenne di poter salire su altre imbarcazioni della Royal ...

ANDREA Dal CORSO/ Torna a Uomini e Donne per Teresa Langella con un gesto d'amore - Trono Classico - : ANDREA Dal CORSO protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne: un bacio passionale in arrivo tra il corteggiatore e la tronista Teresa Langella

Brasiliana ordina una pizza e viene pestata Dal gestore : "In Friuli devi parlare friulano per legge" : "Qui siamo in Friuli e si deve parlare friulano per legge". E così un uomo ha pestato una donna Brasiliana in una pizzeria a Mereto di Tomba, in provincia di Udine. A riportare la notizia è il Messaggero Veneto. Forse l'aggressore era ubriaco, ma non ci sono conferme. La donna ha sporto denuncia dopo l'accaduto.La donna ha 46 anni e vive nel pordenonese. Era nella pizzeria insieme al figlio e al nipote. Il tutto è iniziato ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e il fratello di Tina Cipollari : l'inatteso gesto prima di uscire Dallo studio : Anche Gemma Galgani nella rete del fratello di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne, che con la dama di Torino ha un pessimo rapporto (l'ha anche fatta piangere dopo averle versato dell'acqua addosso) ha coinvolto Giuliano, suo fratello, in uno scherzo ai danni di Angela, la dama del Tron

Trasporti : monito Dall'Europa. Gestori dei porti paghino le imposte sulle società : Dotarsi di una tassazione dei porti che non favorisca l'Italia e la Spagna davanti agli altri approdi dei paesi Membri dell'Ue. Arriva direttamente da Bruxelles , la richiesta della Commissaria Ue per ...

Rubano presepe Dalla tomba del figlio. Poi il bellissimo gesto : "Sono commossa" : Sono commossa e felice in un modo indescrivibile: è un dono di quelli che fan capire che al mondo ci sono persone che conoscono i sentimenti'. Inferno sulla statale, camion prende fuoco. Diversi ...

Rubano un presepe Dalla tomba di un bambino. Ma qualcuno rimedia al vile gesto : Sono commossa e felice in un modo indescrivibile: è un dono di quelli che fan capire che al mondo ci sono persone che conoscono i sentimenti'.

Inter - il bel gesto di Keita : porta i regali ai bambini in ospeDale : Keita Balde Diao ha siglato l'ultima vittoria dell'Inter sul difficile e sempre ostico campo dell'Empoli di Giuseppe Iachini. Il senegalese, cresciuto nel Barcellona, e con un passato alla Lazio è ...