Bimbo di 6 mesi morto in casa a Comiso | madre indagata per maltrattamenti

Catania - Bimbo 6 mesi morto in casa : madre indagata per maltrattamenti : E' stata indagata per maltrattamenti in famiglia la madre del bimbo di 6 mesi morto il 19 febbraio a Comiso , Ragusa, . L'autopsia sul corpo del piccolo avrebbe confermato che la frattura del braccio ,...

Giallo nel Ragusano - aperta una inchiesta su morte Bimbo di 6 mesi : Una morte con tanti punti oscuri. E' quella del bimbo di 6 mesi trovato senza vita martedi' sera in un'abitazione a Comiso (Rg) dove abitava con la mamma romena e il suo compagno di origini tunisine. Il padre del bimbo, tunisino pure lui, si trova attualmente in carcere. A rendere piu' inquietante il decesso del lattante sono stati i risultati della Tac eseguita sul corpicino del bimbo che hanno riscontrato la frattura di un braccio. L'esito ...

Bimbo di 6 mesi morto a Comiso : aveva un braccio rotto - interrogati la mamma e il compagno : Disposta l’autopsia sul corpo del Bimbo di 6 mesi trovato morto in un'abitazione di Comiso (Ragusa), dove abitava con la mamma e il compagno della donna. Ieri la Tac eseguita nel Policlinico di Catania ha riscontrato la frattura del braccio, ma al momento non c’è certezza che sia avvenuta prima o dopo la morte.Continua a leggere

Comiso - Bimbo di 6 mesi trovato morto/ Decesso nel sonno o omicidio? Si indaga : Un bimbo di 6 mesi è stato trovato senza vita in quel di Comiso, in provincia di Ragusa. Indagini in corso per scoprire cos'è successo

Dramma a Comiso : Bimbo di 6 mesi muore in casa : Disposta l'autopsia per scoprire le cause della morte di un bambino di sei mesi, deceduto nella casa in cui viveva con la madre e il compagno di lei a Comiso, in provincia di Ragusa. Sono in corso le ispezioni del personale della squadra mobile di Ragusa, del commissariato di Comiso e della scientifica.Continua a leggere

Ragusa - Bimbo di 6 mesi trovato morto in casa : indaga la Polizia : Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato a Comiso, in provincia di Ragusa, dove un bambino di soli sei mesi è stato trovato questo pomeriggio senza vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Al momento, sono pochissime le indiscrezioni che arrivano dalla Sicilia. Sul posto c'è comunque la Polizia, che sta procedendo ai rilievi del caso. Sono ovviamente sconosciute le cause della morte del bimbo, almeno per il momento. Quello che è dato ...

Florida - Bimbo di cinque mesi in fin di vita : genitori vegani arrestati : Una coppia di genitori vegani è stata arrestata in Florida, negli Stati Uniti, dopo che il loro figlio di cinque mesi è stato ricoverato in ospedale a causa di una grave carenza nutrizionale. La vicenda è emersa in seguito al ricovero del piccolo paziente che si era sentito male e sul quale i primi accertamenti hanno fatto emergere una situazione clinica grave e allarmante. Dalle prime analisi i livelli di calcio nel sangue del piccolo, secondo ...

Bimbo di 5 mesi nutrito solo a base di patate : è gravissimo. La polizia arresta i genitori vegani : Hanno nutrito il figlio di 5 mesi solo con le patate per rispettare la filosofia vegana, riducendolo “in fin di vita“. Con questa accusa la polizia di Titsuville, in Florida, come riporta il Miami Herald, ha arrestato una coppia, Robert Buskey di 31 anni e Julia French di 20 anni, con l’accusa di maltrattamenti su minori. I due sono stati accusati anche di negligenza dopo che gli investigatori hanno scoperto il peso del ...

Bimbo di 5 mesi rischia la vita : nutrito solo con patate da genitori vegani : Un bambino di 5 mesi in fin di vita e una coppia di genitori arrestata per maltrattamenti. L'accusa specifica? Aver nutrito il figlio soltanto con patate per rispettare la filosofia vegana, riducendolo in condizioni di "grave carenza nutrizionale". Robert Buskey, 31 anni, e Julia French, 20, sono stati tratti in arresto a Titsuville, in Florida, mercoledì scorso dopo che il loro bambino è stato trovato in condizioni di salute ormai ...

Usa - Bimbo di 5 mesi ridotto in fin di vita dai genitori vegani : nutrito solo a patate : Robert Buskey, di 31 anni, e Julia French, di 20, residenti in Florida, sono stati arrestati per maltrattamenti domestici ai danni del loro neonato di 5 mesi. Il piccolo si è sentito poco bene ed è stato ricoverato in gravi condizioni a causa della dieta non equilibrata: i genitori, infatti, lo alimentavano utilizzando solo patate. Il malore del neonato Il bambino è stato condotto in ospedale a seguito di un malore. Nel corso delle visite è ...

New Jersey - macabro omicidio di un Bimbo di 23 mesi - presa la madre : La polizia del New Jersey, Usa, ha incriminato per omicidio la 24enne Nakira Griner, a causa dell'uccisione del figlio di soli 23 mesi, il cui corpo è stato poi barbaramente fatto a pezzi dalla stessa ...

Gli diagnosticano una polmonite - ma aveva un biscotto nella trachea : il dramma di un Bimbo di 16 mesi : Grande paura per un bimbo di sedici mesi: problemi respiratori e febbre, gli diagnosticano una polmonite. Ma era un frammento di biscotto che gli ostruiva le vie aeree. La vicenda è iniziata il 21 Gennaio, quando il piccolo Leonardo ha iniziato a manifestare problemi respiratori e febbre: sembrava un banale virus. Recatosi per due volte al pronto soccorso presso l’Ospedale di Nottola, nella Valdichiana Senese. Qui vengono eseguiti diversi ...