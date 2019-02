Tria | rivedere regole Ue | così non consentono interventi anti crisi Draghi | Ue non

Ministro Tria : Fiscal Compact non funziona. Rivedere regole UE per arginare crisi : Lo ha detto il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria , intervenuto a Roma nella giornata di oggi, 22 febbraio, all'apertura dell'anno accademico dell'Università di Tor Vergata . Il ...

Ue - Tria sul Fiscal compact : “Rivedere regole - non consentono interventi anti-crisi. Crescita? Rallentamento per tutti” : Le regole europee vanno riviste perché furono “approvate in fretta” ma “non rispondono all’esigenza di far fronte al veloce Rallentamento” in corso. Un Rallentamento che “per l’Italia significa recessione” ma che coinvolge “tutte le grandi economie”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, all’inaugurazione dell’anno accademico all’università Tor Vergata, propone una revisione del Fiscal ...