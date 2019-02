Torna a crescere la soddisfazione per le condizioni di vita | lo dice l' Istat

USA - Tornano a crescere le richieste di mutui settimanali : Nella settimana terminata il 15 febbraio , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un aumento del 3,6% dopo il -3,7% riportato la settimana prima . L'indice relativo ...

Cina - l'export Torna a crescere : Buon inizio d'anno per le esportazioni cinesi che registrano una crescita rispetto al tonfo segnato in precedenza. A gennaio l'export di Pechino è aumentato del 9,1% dopo il -4,4% di dicembre e contro ...

Giappone : l'economia Torna a crescere tra ottobre e dicembre : Tokyo, 14 feb 04:02 - , Agenzia Nova, - Il prodotto interno lordo del Giappone è tornato a crescere tra ottobre e dicembre dello scorso anno, dopo la contrazione registrata nel... , Git,

Sondaggi politici elettorali : Torna a crescere la Lega - avversari più distanti : Nel corso di questa prima parte del mese di febbraio, SWG ha reso noti i nuovi Sondaggi politici. Le stime di voto rilevate mostrano una ripresa da parte della Lega, che ha rimesso a distanza tutti gli avversari. Il partito di Matteo Salvini ha incrementato il proprio valore dell’1,2%, portandosi al 33,8%. Quasi dieci le lunghezze di vantaggio sul Movimento 5 Stelle, che rispetto alla volta scorsa ha perso lo 0,9%. Attualmente si attesta al 24%. ...

Sondaggi elettorali Winpoll : M5S Torna a crescere - Lega in calo - bene Forza Italia : Analizzando l’ultimo Sondaggio elettorale rilasciato dall’istituto di ricerca veronese Winpoll (per Scenari Politici) e aggiornato al 31 gennaio 2019, emergerebbero le seguenti novità. Rispetto all’ultima rilevazione di 14 giorni fa, per il progetto politico ideato da Belle Grillo si registrerebbe un timido segnale di ripresa. Mentre la Lega del ministro dell’interno Matteo Salvini, rispetto ai Sondaggi Winpoll dell’ultimo mese, sarebbe calato ...

La svolta premia Facebook - utili record. Utenti Tornano a crescere in Europa : Mark Zuckerberg canta vittoria. Facebook archivia un 2018 turbolento con utili record e segnali confortanti dalla crescita degli Utenti. Il ceo di Facebook ha sottolineato come "la nostra comunità e ...

Al Campus di Ravenna Torna Unijunior. Conoscere per crescere. Al via la terza edizione : La partecipazione prevede l'adesione associativa/assicurativa annuale , costo 30 euro, all'associazione promotrice Leo Scienza , www.leoscienza.it, , attiva in tutta Italia nell'ambito della ...

Sondaggi - Lega Torna a crescere : 32 - 6%. M5s scende sotto il 25% - calano Pd e Fi. Europee : lista Calenda stimata sopra il 20 : Dopo diverse settimane di calo, la Lega torna a salire nei Sondaggi. Un trend che si inverte a discapito del M5s: i pentastellati, dopo diversi segni positivi, tornerebbero a perdere consenso. In generale però le opposizioni non riescono a reagire, visto che sono stimati ancora in calo sia Pd che Forza Italia. Questo racconta l’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Il Carroccio, probabilmente spinto dalla fermezza sul nuovo caso ...

Bankitalia : Tornare crescere ritmi sostenuti - serve lavoro giovani : Roma, 26 gen., askanews, - L'economia italiana 'ha bisogno di tornare a crescere a ritmi sostenuti. Soltanto lo sviluppo può generare le risorse necessarie per contrastare le diseguaglianze e alleviare le difficoltà in cui ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2019 - Sofia Goggia : “Bello Tornare - la prova è andata bene” - Federica Brignone : “Posso crescere molto” : La prima prova della discesa libera di Garmisch (clicca qui per la cronaca), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019, ha riservato spunti interessanti per le nostre atlete. In primis ha segnato il ritorno, quantomeno a livello di test, per Sofia Goggia, dopo il lungo stop per infortunio, ma anche per le sue colleghe il primo assaggio sulla Kandahar è stato utile in vista del weekend. La prima a parlare al sito ufficiale Fisi.org è ...

Abbandono scolastico - i dati Tornano a crescere : a 18 anni il 14% dei ragazzi molla. Peggio solo Malta - Romania e Spagna : I dati sulla dispersione scolastica per la prima volta dopo anni invertono la loro tendenza: anziché decrescere aumentano. È quanto ci dice l’ultimo rapporto Istat sul benessere equo sostenibile in Italia. Un allarme che il governo è pronto ad affrontare con duemila nuove assunzioni di insegnanti previsti nella Legge di Bilancio. Un intervento che non basta secondo l’ex sottosegretario all’istruzione Marco Rossi Doria che, oltre ad essere ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani Torna in gara a Otepaa. L’obiettivo è crescere anche nelle gare con partenza ad intervalli : C’è sempre una prima volta. Per Francesco De Fabiani quella di domenica sarà la prima volta in una gara distance sul tracciato di Otepaa e l’azzurro è chiamato ad una conferma di quanto ha saputo mostrare nelle gare in tecnica classica del Tour de Ski a Oberstdorf prima e in Val di Fiemme poi. De Fabiani, assieme a Pellegrino, è chiamato a sfatare il tabu podio sulla neve estone per l’Italia nell’ultimo decennio. Se il ...

Torna a crescere la tensione tra Russia e Ucraina : I ribelli filorussi dell’autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk accusano Kiev. I ribelli sostengono che l’Ucraina abbia approfittato della tregua natalizia

Sorpresa - Tornano a crescere le accise sui carburanti : Non c'è solo l'aumento dell'IVA, dal 2020 aumenteranno di 400 milioni le entrate previste dalle accise sui carburanti. Dopo mesi nei quali era stato negato in tutti i modi la Sorpresa arriva leggendo ...