Thyssen | agenzia tedesca Onvista | “Arrestati due dirigenti in Germania”

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Sono stati arrestati in Germania Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i duedellacondannati in via definitiva per il rogo del 2007 avvenuto alla sede di Torino in cui persero la vita sette operai, ma finora liberi a più di 11 anni dalla strage. Secondo quanto riferisce l’, “il tribunale distrettuale di Essen ha dichiarato ammissibile l’esecuzione delle sentenze emesse in Italia, come riferito nei giorni scorsi da un portavoce della Corte”.L’amministratore delegato Espenhahn, condannato in Cassazione a 9 anni e 8 mesi, e il consigliere del gruppo Priegnitz, condannato dalla Corte a 6 anni e 10 mesi, stando sempre a quanto riporta l’sconteranno una condanna di 5 anni, il massimo consentito in Germania per l’omicidio colposo.La notizia è stata accolta con grande soddisfazione da Raffaele Guariniello, l’ex pubblico ...