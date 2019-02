Terroristi latitanti | ' Anni di Piombo' | Chiediamo i danni alla Francia

Terroristi latitanti in Francia - Parigi adesso apre all'Italia : La partita sui Terroristi latitanti in Francia non è chiusa. E l' Italia adesso cerca di avere conferme dell'impegno francese sulla possibile riconsegna dei condannati che ancora godono della dottrina ...

Cesare Battisti - panico tra i Terroristi rossi latitanti. "Se vince la Le Pen..." - il trionfo di Salvini : panico tra i terroristi rossi, Matteo Salvini vuole andare a prenderli in Francia. Dopo Cesare Battisti, il Viminale punta dritto ai 30 latitanti di cui 14 vivono beatamente a Parigi. Tra questi fino a qualche anno fa c'era anche Paolo Persichetti, 56enne ex Brigate rosse oggi ricercatore e saggista

Salvini : sul tavolo del Viminale sono arrivati i nomi di 30 Terroristi latitanti : L'arresto di Cesare Battisti non avrebbe fermato il ministro dell'interno Matteo Salvini nella sua volontà di mettersi alla ricerca dei terroristi italiani che si sono rifugiati all'estero. Stando alle ultime notizie riportate dall'Ansa, sembra infatti che al Viminale sia arrivato un dossier redatto dall'Intelligence e dalle forze dell'ordine, contenente i nomi di circa 30 latitanti. Dopo il clamore suscitato dalla cattura e dal rientro in ...

Salvini pronto a passi ufficiali per riportare in Italia altri 30 Terroristi latitanti : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha sulla propria scrivania la lista con i 30 nomi dei latitanti, condannati in via definitiva in Italia, che attualmente si trovano all’estero. Lo rivelano fonti del Viminale citate dall’Ansa: si tratterebbe di 27 terroristi di sinistra e tre di destra, in base all’elenco aggiornato da intelligence e forze dell’ordine dopo l’arresto di Cesare Battisti. Circa la metà, 14 latitanti, si trovano in ...

Caso Battisti : 30 Terroristi latitanti - 14 in Francia. Dossier pronto sul tavolo di Salvini : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi, a quanto si apprende da fonti del Viminale, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si...

