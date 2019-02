Sci alpino | Combinata Bansko 2019 | Pinturault vince davanti a Hirscher Ancora un 4°

LIVE Sci alpino - Combinata Bansko 2019 in DIRETTA : Caviezel comanda dopo il superG. Pinturautl super favorito - Tonetti lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Combinata alpina di Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: il quart’ultimo week end di Coppa del Mondo inizia con una sfida che come al solito riserverà gandi sorprese ed emozioni, anche se lo spettacolo offerto da questo format non è sempre eccelso. In gara ci sono anche le star che normalmente disertano questo tipo di gare: Hirscher e Kristoffersen, con il ...

Sci alpino - Caviezel in testa dopo il SuperG della combinata di Bansko : lo slalom definirà il podio : Tonetti a caccia del podio nella combinata di Bansko, quinto dopo il SuperG. Caviezel in testa, gran tempo di Pinturault, alle 13 lo slalom Riccardo Tonetti è il migliore degli azzurri dopo il SuperG valido come prima manche della combinata maschile di Bansko. L’azzurro, che è stato quarto ai Mondiali nella specialità, ha chiuso a 88 centesimi da Mauro Caviezel in un SuperG un po’ anomalo, poco adatto alle caratteristiche dei ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans-Montana 2019 : nella seconda prova cronometrata della discesa libera femminile la più veloce è Sofia Goggia : Si è appena conclusa a Crans-Montana, in Svizzera la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in programma domani, sabato 23 febbraio alle ore 9.30 (orario anticipato a causa delle alte temperature) e valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: la più veloce è stata Sofia Goggia, che ha fatto segnare 1’30″02, con 0″30 sulla statunitense Alice Merryweather e 0″55 sull’austriaca Mirjam ...

Sci alpino - combinata maschile Bansko 2019 : Mauro Caviezel comanda dopo il superG - ma Pinturault ipoteca la vittoria. Tonetti in lotta per il podio : Lo svizzero Mauro Caviezel è al comando dopo il superG della combinata di Bansko. L’elvetico ha chiuso con il tempo di 1’09”08, precedendo di soli sei centesimi l’austriaco Vincent Kriechmayr. Entrambi sono stati molto bravi su un tracciato che ha reso la gara un gigante molto veloce e che ha messo in difficoltà molti velocisti. Terzo posto per il francese Alexis Pinturault, staccato solamente di sedici centesimi dalla ...

Sci alpino - la CdM sbarca a Bansko : 7 azzurri al via nel superG valido come prima manche della combinata : Il weekend di Bansko parte con la combinata: alle 9.30 sette azzurri al via nel superG valido come prima manche, ci sono Innerhofer, Tonetti e Paris Archiviati i Mondiali e il city event di Stoccolma, tornano i weekend di Coppa del mondo. A Bansko, in Bulgaria, si parte con la combinata che ad Are ha visto il trionfo di Alexis Pinturault. Qui, però, la prima manche sarà un superG e non una discesa, tant’è che nei giorni precedenti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bansko 2019 : oggi la combinata alpina maschile! Orario d’inizio - tv e pettorali di partenza. Su che canale vederla : Ci siamo: oggi, venerdì 22 febbraio, si disputerà la combinata alpina maschile a Bansko, in Bulgaria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si partirà alle ore 09.30 con la manche di supergigante e si proseguirà alle ore 13.00 con lo slalom. Saranno sette gli azzurri al via: Christof Innerhofer, Riccardo Tonetti, Dominik Paris, Luca De Aliprandini, Florian Schieder, Alexander Prast e Mattia Casse. La gara sarà trasmessa in diretta tv su ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Crans-Montana 2019 : Goggia vuole la prima vittoria - Brignone ci prova in combinata : Dopo il Mondiale e la parentesi del City Event di Stoccolma, riparte la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa dalla Svizzera, precisamente da Crans-Montana. In programma nel weekend una discesa libera ed una combinata e c’è grande attesa in casa Italia per due gare che possono dare soddisfazioni ai colori azzurri. Fari puntati soprattutto su Sofia Goggia, che ha già messo il suo timbro sulla prima prova cronometrata di ieri. Una ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : l’americano River Radamus vince il superG - decimo Nicolò Molteni : Risuona l’inno americano ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento in Val di Fassa. River Radamus ha conquistato la medaglia d’oro nel superG, il primo della carriera a livello junior dopo i tre vinti nel 2016 alle Olimpiadi Giovanili. Lo statunitense si è imposto con il tempo di 1’09”29, superando di 34 centesimi il norvegese Lucas Braathen (medaglia d’argento) e di 48 centesimi il francese Florian ...

Sci alpino - Sofia Goggia in gran forma dopo i Mondiali : l’azzurra domina la prima prova di discesa a Crans Montana : prima prova di discesa a Crans Montana, Sofia Goggia stabilisce il miglior tempo con 80 centesimi di vantaggio su Corinne Suter. Quinta Marsaglia Sofia Goggia domina la prima prova di discesa disputata a Crans Montana, dimostrando di essere tornata in grande forma dai Mondiali di Are. L’azzurra ha stabilito il miglior tempo chiudendo in 1’30″18, con ben 80 centesimi di vantaggio sull’argento mondiale Corinne Suter e ...