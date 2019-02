New York | in rally Concho Resources

New York : sviluppi positivi per Pioneer Natural Resources : Brillante rialzo per Pioneer Natural Resources , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,72%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , ...

Caduta vertiginosa di Pg&E sul mercato di New York : Ribasso scomposto per Pg&E , che esibisce una perdita secca del 3,76% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pg&E ...

New York : acquisti a mani basse su Sotheby's : Grande giornata per la casa d'aste del Regno Unito , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,94%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del World ...

New York : pioggia di acquisti su Copart : Protagonista Copart , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,52%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : mette il turbo Keysight Technologies : Brillante rialzo per Keysight Technologies , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,10%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

New York : preme sull'acceleratore Newmont Mining : Protagonista Newmont Mining , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,93%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Newmont Mining ...

Moderati guadagni alla borsa di New York in attesa sviluppi sui dazi : Lieve aumento per la borsa di Wall Street mentre continuano i colloqui tra USA e Cina sui dazi . In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,36% a 25.944,66 punti ; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un ...

Meghan Markle mani bucate : «Per il baby shower a New York speso mezzo milione di dollari» : Meghan Markle e le spese pazze a New York. Per il baby shower con le amiche Meghan Markle non è stata a guardare il centesimo sborsando una cifra che si aggira attorno al mezzo milione di...

Suburra 2 - l'intervista con Alessandro Borghi - Giacomo Ferrara ed Eduardo Valdarnini "quella volta a New York e Parigi..." : La seconda stagione di Suburra è sbarcata su Netflix con i suoi otto episodi dal 22 febbraio a oltre un anno dal rilascio della prima stagione e a ridosso dell'esordio in chiaro, che non ha avuto il riscontro sperato dalla Rai, confermando come si tratti di una serie maggiormente adatta a una piattaforma di streaming. Suburra 2: soldi, potere, politica e immigrazione in una Roma sempre più ...

Meghan Markle a New York : perché la Regina Elisabetta l'ha già perdonata : 'Aiutata' dalle sue amiche americane , lei sì che sa sfruttare 'la sorrelanza', prima di sbarcare in Inghilterra ha fatto sapere al mondo che, comunque lei, la sua buona azione l'ha compiuta. Anche ...

New York : scatto rialzista per Mccormick : Protagonista Mccormick , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,49%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal ...

New York : sell-off per Diamondback Energy : Aggressivo avvitamento per Diamondback Energy , che tratta in perdita del 3,97% sui valori precedenti. Il movimento di Diamondback Energy , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dello ...

New York : accelera Block - H & R - : Effervescente Block, H & R, , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,14%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Block, H & R,...

Meghan Markle mani bucate : «Per il baby shower a New York speso mezzo milione di dollari» : Per il baby shower con le amiche Meghan Markle non è stata a guardare il centesimo sborsando una cifra che si aggira attorno al mezzo milione di dollari. La duchessa del Sussex è...