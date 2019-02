Musica | Led Zeppelin | regalo ai fan | in arrivo playlist e nome da personalizzare

Blastingnews

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Arrivano nuove iniziative per festeggiare i cinquant'anni dei Led: stavolta però non si tratta di libri, vestiti, accessori o strumentili ma di un'iniziativa molto carina diffusa nelle ultime ore sul sito ufficiale della band britannica. Con due applicazioni molto semplici, entrambe presenti sul sito, si potrà creare la propriapersonalizzata e in aggiunta anche il propriocon il font che ha contraddistinto la band di Jimmy Page e Robert Plant.L'iniziativa Se andate sul sito ufficiale dei Led, troverete in Home Page un'altra iniziativa carina per festeggiare il debutto della band che ha rivoluzionato la storia del rock and roll: a partire dal 22 febbraio infatti sono disponibili due servizi, ilGenerator e il Name Generator.Il primo consente a tutti i fan di creare la propria selezione di brani preferiti e permette di scegliere ...