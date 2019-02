Modica alla Fiera di Monaco di Baviera

Trentenne di Modica arrestato dalla Polizia : La Polizia di Modica ha arrestato un Trentenne per reati in materia di stupefacenti. L'uomo già noto alle forze dell'ordine si trova ai domiciliari

Albanese arrestato a Modica dalla Polizia : Un Albanese è stato arrestato dalla Polizia a Modica . Per sottrarsi all'arresto aveva fornito false generalità, ma è stato riconosciuto.

Il Cioccolato di Modica alla BIT di MIlano : Il Cioccolato di Modica è tra i prodotti siciliani che saranno presenti alla BIT di MIlano in corso dal 10 al 12 febbraio. Evento di grande importanza

Pallavolo - B1 femminile : la Pvt Modica ospita sabato - ore 16 - la vicecapolista Fiamma Torrese : Riprende dopo la pausa coincisa con la fine del girone di andata il campionato di serie B1 femminile di Pallavolo e per la PVT Modica c'è subito un test probante davanti al pubblico di casa. sabato ...

Modica - furto alla farmacia Amore : furto nella notte tra venerdì e sabato alla farmacia Amore di Modica . Ignoti incappucciati hanno portato via poche centinaia di euro.

Modica - stop allagamenti in contrada Beneventano : lavori ultimati : Finalmente al “sicuro” la SS115 in contrada Beneventano a Modica. Il tratto di strada ad ogni abbondante pioggia diventava un fiume in piena