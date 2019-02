L' eccezione razzista

quotidiano

: RT @Agenzia_Dire: Due interpreti d'eccezione per un viaggio indimenticabile attraverso l'America razzista degli anni '60. Leggi la recensio… - NuoveNotizieIT : RT @Agenzia_Dire: Due interpreti d'eccezione per un viaggio indimenticabile attraverso l'America razzista degli anni '60. Leggi la recensio… - Marco_Evang : @AndreaC57776901 @ThePunisher Non sono razzista, ma non amo l'universo DC. Con l'eccezione del Batman di Frank Miller (e di Tim Burton). ?? -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Noi diciamo invece che il problema esiste, non da oggi, in Italia come in tutti i paesi del mondo, acuito da una complessiva crisi dell'economia e dei valori. Che Salvini può essere l'effetto, non la ...