Inter | Icardi non manca alla squadra | senza il numero 9 solo vittorie

Caso Icardi/ Miele : per restare all'Inter dovrebbe cambiare procuratore - esclusiva - : Caso Icardi: intervista esclusiva a Mario Miele sulla vicenda che riguarda il bomber e la moglie procuratore Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter.

Spalletti : 'Brava Inter - basta alludere a Icardi' : L'Inter vince la quarta partita consecutiva e torna agli ottavi di Europa League dopo tre anni. Spalletti però non vuole associare queste prestazioni di carattere e compattezza all'assenza di Mauro ...

Poker Inter e qualificazione senza Icardi : qualificazione agli ottavi e quarta vittoria consecutiva in dodici giorni: goleada dell'Inter che cala il Poker contro il Rapid Vienna e, ancora una volta, in campo non si sente la mancanza di Mauro Icardi. L'argentino e' in tribuna, al suo fianco Wanda Nara e ad accoglierli, come contro la Sampdoria, ci sono i fischi di San Siro. In campo l'Inter che, senza il suo capitano, non sbaglia neppure l'esame Europa League. Vecino indirizza subito la ...

Inter-Rapid Vienna 4-0 - Perisic si prende la squadra sulle spalle. Icardi i fischi della curva : Stretto alla moglie Wanda Nara, Mauro Icardi è lì in castigo a guardare l'Inter dalla tribunetta a bordo campo. La vede sì, ma non è la sua squadra. È un'altra, lui non è più capitano e basta un ...

Vecino - Ranocchia - Perisic - Politano : l'Inter non sente nostalgia di Icardi : l'Inter ha battuto 4-0 il Rapid Vienna e si è qualificato agli ottavi Europa League: Vecino 11', Ranocchia 18', Perisic '80, Politano '87. Nell'andata dei sedicesimi l'Inter aveva vinto 1-0.

Calciomercato Inter - Marotta parla di Godin e Icardi : L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il dirigente nerazzurri ha iniziato commentando il gol contro la Juventus di ...

Wanda Nara e Icardi a Inter-Rapid Vienna : la coppia presente a San Siro. FOTO : La coppia argentina, come già successo in occasione del match interno contro la Sampdoria, ha fatto la sua comparsa allo stadio per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. L'attaccante, non ...

Marotta prima di Inter-Rapid : 'Presto ufficialità di Godin. Icardi? Fiducioso nel rientro' : Marotta, i suoi primi due mesi di Inter "Se mi aspettavo un inizio così difficile? Il mio lavoro comporta di conoscere un mondo in maniera approfondita, ma non mi sono spaventato quando ho accettato ...

Inter - Marotta : "Icardi? Lo aspettiamo presto. Il lavoro qui non mi spaventa" : Europa League, Inter-Rapid Vienna: le scelte di Spalletti il lavoro all'Inter - "Per quanto riguarda il lavoro qui all'Inter, - continua Marotta- si tratta di conoscere un mondo in modo approfondito. ...

Inter - Marotta punge Icardi e la Juve : “contento per il gol di Godin! E su Mauro…” : Inter, Marotta ha parlato della rete segnata ieri da Godin contro i rivali della Juventus ed anche del caso Icardi “Quando torna Icardi? Lo aspettiamo, non ho nulla da aggiungere a quanto detto dai dirigenti in modo esaustivo. Siamo fiduciosi in un suo rientro quanto prima, quando riprenderà dal suo fastidio al ginocchio”. Beppe Marotta, ai microfoni di Skysport, è tornato a parlare dell’ex capitano dell’Inter finito nella ...

Probabili formazioni 25 giornata : Inter a Firenze senza Icardi : Probabili formazioni 25 giornata – Archiviata la 24° giornata del massimo campionato italiano, conclusasi lunedì sera con la vittoria della Roma sul Bologna per 2-1, messi in cantina i match di Champions League ed Europa League, ed è già tempo di pensare alla giornata numero 25 del massimo campionato italiano. Si parte venerdì 22 febbraio alle […] L'articolo Probabili formazioni 25 giornata: Inter a Firenze senza Icardi proviene da Serie A ...

Europa League : Inter Rapid Vienna - Spalletti senza Icardi : In campo alle 21 Inter-Rapid Vienna DIRETTA ritorno dei sedicesimi di Europa League. Ancora senza Mauro Icardi, l'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per strappare la qualificazione agli ottavi di ...

Inter : Lautaro è diffidato - Icardi 'malato immaginario' non andrà a Firenze : Si sa, Mauro Icardi sta attraversando quello che sicuramente è il momento più difficile della sua carriera. La telenovela calcistica più seguita del momento si arricchisce quotidianamente di nuovi capitoli e ormai compone una costellazione piuttosto affollata di sfoghi social, notizie ufficiali, smentite di rito e rumor vari che gravita intorno al numero 9 Interista. Gli ultimi sviluppi della vicenda sono rappresentati da questioni finalmente ...