Inter | Icardi ancora in rotta | ma i nerazzurri non dipendono più da lui

Bufera Inter : non è Icardi a non andare negli spogliatoi - ma i compagni a non volerlo! : Mauro Icardi non si è recato negli spogliatoi per complimentarsi coi compagni dopo le recenti vittorie, ma la verità è forse un’altra Nelle ultime settimane si sta scandagliando in modo molto attento il comportamento di Mauro Icardi a seguito delle dichiarazioni della compagna-agente Wanda Nara. Il calciatore è stato privato della fascia di capitano ed ha scelto di non rispondere ad una convocazione addebitando a presunti problemi ...

Inter - Zanetti : 'Eintracht rivale duro. Spero che Icardi sia in campo' : Javier Zanetti commenta a caldo il sorteggio degli ottavi di Europa League dove l' Inter affronterà i tedeschi dell' Eintracht di Francoforte: 'Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ...

Inter - Zanetti : 'Icardi deve chiarirsi col gruppo. Eintracht sorteggio duro' : Inter, agli ottavi di finale di Europa League ci sarà l'Eintracht Francoforte. Avversario temibile per i nerazzurri, primo nel girone della Lazio e capace di disfarsi dello Shakhtar Donetsk ai ...

Inter - la verità sul caso Icardi arriva da Zanetti : “ancora deve chiarirsi col gruppo” : Javier Zanetti ha parlato del sorteggio di Europa League ma anche del ben noto caso Icardi che tiene banco all’Inter “Giocare la seconda partita in casa può essere un bene, ma affrontiamo una squadra tedesca che è sempre difficile da battere. Ci dobbiamo preparare nel migliore dei modi. L’Inter deve sempre cercare di arrivare in fondo in ogni competizione, è anche vero che ci sono altre squadre attrezzate ma noi ci ...

L'ombra di Icardi sull'Inter : non festeggia con i compagni. Spalletti : 'Basta allusioni' : Icardi assente e l'Inter vince. Nel periodo di massima crisi tra l'ex capitano e la società, i nerazzurri travolgono il modesto Rapid Vienna e conquistano gli ottavi di Europa League dopo tre anni. Ma ...

Ripicche - lacrime e visite fiscali a bordo campo : Wanda e Icardi fischiati al Meazza : l'Inter guarda avanti : La Gazzetta dello Sport torna su Mauro Icardi e Wanda Nara, spiegando come la presenza dei due ieri al Meazza non sia passata inosservata, raccogliendo il dissenso dei tifosi. 'Un periodo di felicità con 8 gol segnati, ...

Fiorentina-Inter - 25ª giornata di Serie A : probabili formazioni - Pezzella e Icardi assenti : Fiorentina-Inter è una partita che può essere considerata molto importante per le due formazioni che si sfideranno a Firenze, dal momento che rappresenta uno scontro diretto per le posizioni che garantiscono la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione. I padroni di casa sono reduci da sei risultati utili consecutivi e sono imbattuti nelle gare disputate nel 2019, avendo anche raggiunto la semifinale di Coppa Italia. Il gruppo ...

Senza Icardi l'Inter sa solo vincere. E Perisic è rinato : ancora troppo presto per dire l' Inter sia tornata o meno. Per la conferma bisognerà aspettare la sfida con la Fiorentina di domenica che ora la squadra di Spalletti può affrontare con una serenità ...

Inter - Icardi non manca alla squadra : senza il numero 9 solo vittorie : Inter Icardi – Il periodo tormentato da voci di corridoio e pseudo infortuni sta per terminare, ma, a quanto pare, Mauro Icardi non manca alla squadra neroazzurra. Il calvario è iniziato prima della partita d’andata con il Rapid Vienna, poi vinta con un gol di Lautaro su rigore. Poi il campionato, contro la Sampdoria e […] L'articolo Inter, Icardi non manca alla squadra: senza il numero 9 solo vittorie proviene da Serie A News ...

Caso Icardi/ Miele : per restare all'Inter dovrebbe cambiare procuratore - esclusiva - : Caso Icardi: intervista esclusiva a Mario Miele sulla vicenda che riguarda il bomber e la moglie procuratore Wanda Nara e la dirigenza dell'Inter.

Spalletti : 'Brava Inter - basta alludere a Icardi' : L'Inter vince la quarta partita consecutiva e torna agli ottavi di Europa League dopo tre anni. Spalletti però non vuole associare queste prestazioni di carattere e compattezza all'assenza di Mauro ...

Poker Inter e qualificazione senza Icardi : qualificazione agli ottavi e quarta vittoria consecutiva in dodici giorni: goleada dell'Inter che cala il Poker contro il Rapid Vienna e, ancora una volta, in campo non si sente la mancanza di Mauro Icardi. L'argentino e' in tribuna, al suo fianco Wanda Nara e ad accoglierli, come contro la Sampdoria, ci sono i fischi di San Siro. In campo l'Inter che, senza il suo capitano, non sbaglia neppure l'esame Europa League. Vecino indirizza subito la ...

Inter-Rapid Vienna 4-0 - Perisic si prende la squadra sulle spalle. Icardi i fischi della curva : Stretto alla moglie Wanda Nara, Mauro Icardi è lì in castigo a guardare l'Inter dalla tribunetta a bordo campo. La vede sì, ma non è la sua squadra. È un'altra, lui non è più capitano e basta un ...