Figlia ex ambasciatore,Pm Roma indagano

La Procura diha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, sulladell'exnordcoreano Jo Song Gil,tornata in patria il 14 novembre,mentre il padre ha disertato. Da capire se la giovane sia partita volontariamene o costretta da qualcuno:i dissidenti nordcoreani parlano di blitz dei servizi di Pyongyang. Acquisiti video della zona dove la 17enne viveva ae di Fiumicino il giorno in cui è partita.Kim Chon,neo,dice: laodiava genitori, Jo Song Gil non aveva motivi politici per disertare(Di venerdì 22 febbraio 2019)