Ferrari | Hamilton non è impressionato | ' Non mi preoccupa'

Hamilton : "Ferrari va forte? Adesso non conta - dopo..." : La Ferrari è avanti nel lavoro in vista della stagione che scatterà il 17 marzo a melbourne ma questo non preoccupa Lewis Hamilton che con Valtteri Bottas e Toto Wolff oggi è stato allo stabilimento ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Lewis Hamilton pronto a raccogliere la sfida della Ferrari : La quattro giorni di Test a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Tanti chilometri percorsi e giri completati dalle monoposto di Formula Uno. La priorità, specie per i top team, era quella di verificare l’affidabilità delle vetture e permettere ai propri tecnici di trovare la giusta strada di sviluppo da seguire. In questa prima finestra di prove la Ferrari è quella che ha impressionato di più. La SF90 ha completato complessivamente ...

F1 - Test Barcellona 2019. Lewis Hamilton : “Sono contento per Vettel - la Ferrari è forte. Fisicamente sto meglio” : Lewis Hamilton non ha brillato particolarmente al volante della Mercedes nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il Campione del Mondo si è concentrato sul passo gara ma i suoi long run non hanno impressionato: il distacco dalla Ferrari sembra essere importante anche se le Frecce d’Argento non hanno sicuramente sfoderato tutto il loro potenziale, decidendo di nascondersi come nei giorni precedenti. Il britannico è parso in ...

F1 - Rosberg dà una chance alla Ferrari : “Hamilton non è imbattibile” : Lewis Hamilton non è invincibile, questo il parere illustre del suo ex compagno in Mercedes Nico Rosberg, il quale crede in un Mondiale aperto “Lewis Hamilton non è invincibile. E’ indubbiamente uno dei più forti piloti di tutti i tempi, ma anche lui ha i suoi punti deboli. Se le cose non vanno per il verso giusto anche Lewis può avere cedimenti dal punto di vista delle prestazioni e delle motivazioni, aprendo il fianco ai suoi ...

F1 – Hamilton - che schiaffo alla Ferrari : “Vettel il mio avversario più agguerrito? Farei attenzione alla Red Bull” : Lewis Hamilton studia gli avversari per la prossima stagione: Vettel e la Ferrari saranno un pericolo, ma i miglioramenti della Red Bull non sono da sottovalutare Mancano ancora diverse settimane al 17 marzo, avvio della prossima stagione di F1, ma Lewis Hamilton, da grande campione qual è, ha già iniziato ad analizzare le situazioni dei propri avversari. Il pilota britannico, in una recete itnervista rilasciata al sito della F1, ha ...