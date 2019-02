Qualità e tracciabilità dell’olio extraVergine d’oliva : partnership Italia-Giordania : Rafforzare la collaborazione all’insegna della Qualità e della tracciabilità, conservando il principio cardine della trasparenza nei confronti dei consumatori anche attraverso la difesa di tutti gli strumenti, come il panel test, in grado di tutelare l’olio extravergine d’oliva vero ed il lavoro dei produttori. È questo il risultato più importante dell’incontro tenutosi questa mattina a Roma tra Gennaro Sicolo, Presidente di Italia Olivicola, la ...

Oroscopo 22 febbraio : difficoltà per la Vergine - Cancro periodo top - novità per i Pesci : L'ultimo venerdì del mese sarà sottotono per i nati sotto il segno dello Scorpione: per il Leone sarà una giornata ideale per recuperare un po' le forze, mentre per l'Ariete le cose andranno bene soprattutto dal punto di vista lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali in relazione alla giornata del 22 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: la giornata sarà decisamente positiva in ambito lavorativo. Potrebbero ...

Andy Warhol - omosessuale - Vergine e cattolico : ecco chi era : A molti anni dalla sua morte, si scoprono gli aspetti spirituali di Andy Warhol, fondatore della pop art e uno dei massimi artisti della storia americana.

Oroscopo 21 febbraio : Gemelli sottotono - Bilancia grintosa - Vergine cauta : Il penultimo giovedì di febbraio sarà piuttosto travagliato sia per la Vergine che per il Sagittario. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali del 21 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: non tutti i nati sotto il vostro segno zodiacale sembrano essere tranquilli in questo periodo. Potreste dover rendere conto di alcune vostre decisioni ad una persona. Qualcuno è ancora molto indeciso sul futuro e vorrebbe schiarirsi le ...

Oroscopo fine mese - previsioni dal 18 al 28 febbraio : Vergine energico - agitato il Cancro : Prosegue il mese di febbraio. Come si concluderà il secondo mese dell'anno? Ecco le previsioni per quanto con l'amore, la salute e lavoro dal lunedì 18 a giovedì 28 febbraio 2019. Oroscopo di fine febbraio Ariete: in questo periodo non sarà semplice affrontare diverse situazioni. Sentite la necessità di recuperare, anche se fino al concludersi del periodo potreste avvertire della tensione. In campo lavorativo, i nuovi progetti sono favoriti. Per ...

Oroscopo marzo - previsioni Vergine : si lascerà andare ai sentimenti : Voi della Vergine siete delle persone che spesso trascurano le emozioni per far spazio alla concretezza. Nel mese di marzo però questa attitudine si ribalterà a favore dei sentimenti, della primavera che sboccerà anche dentro di voi. Riscoprirete la bellezza di essere amati da qualcuno, di essere voi stessi disposti a lasciarvi andare all'amore senza però perdere la vostra perspicacia nell'individuare chi fa per voi ed invece chi dovrebbe stare ...

L'oroscopo dell'amore single - mercoledì 20 febbraio : Toro romantico - Vergine emotiva : I transiti planetari della giornata di mercoledì esortano i cuori solitari a ribellarsi alla loro posizione amorosa, e le previsioni astrologiche sono complici di questo cambiamento, esortando ciascun simbolo dello Zodiaco a ribaltare la propria situazione sentimentale. Analizziamo insieme le opportunità nelL'oroscopo dell'amore single, dedicando una frase di speranza a ciascun segno. L'amore e le opportunità nelle previsioni astrologiche di ...

Virginia Raffaele : "Da piccola giravo i piedi all'incontrario. Ho una Vergine sul fuoco - non vorrei si scuocesse" : "C'ho una vergine sul fuoco e non vorrei si scuocesse". Virginia Raffaele è indaffarata quando Marco Travaglio la chiama al telefono per commentare le accuse di satanismo, seguite a un suo sketch interpretato sul palco del Festival di Sanremo. La showgirl - con il direttore del Fatto Quotidiano a far da spalla - ha risposto alle polemiche, con l'ironia che la contraddistingue.Da piccola riuscivo a girare i piedi all'incontrario. ...

Previsioni zodiacali di giovedì 21 febbraio : novità sul lavoro per la Vergine : Cosa attende i vari segni zodiacali nella giornata di giovedì 21 febbraio 2019? Scopriamolo con le Previsioni dell'oroscopo nel dettaglio per tutti i dodici segni. Ariete, Toro e Gemelli: Previsioni Ariete: durante la giornata di giovedì 21 febbraio ancora una volta emergeranno le vostre paure e dunque il vostro comportamento apparirà anomalo a chi vi frequenta. Cercate di recuperare un po' di lucidità. Toro: cercherete con ostinazione la ...

Oroscopo weekend dal 22 al 24 febbraio : nuovi progetti per il Leone - Vergine indecisa : L'ultimo weekend del mese di febbraio sta per arrivare. Alcune situazioni faranno sentire a disagio i nati Bilancia, mentre i Vergine dovranno fare delle scelte importanti. Scopriamo adesso le previsioni degli astri di tutti i segni del 22, 23 e 24 febbraio....Continua a leggere

Oroscopo 20 gennaio : Capricorno costruttivo - Gemelli confuso - Vergine al 'top' : Il penultimo mercoledì del mese porterà preoccupazioni per Gemelli, mentre il Leone vorrà fare maggiore chiarezza in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per il 20 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo siete molto più calmi, anche se al momento ci sono alcune problematiche da risolvere. Rispetto al solito siete più riflessivi e pronti ad affrontare gli intoppi che si possono palesare. In amore potreste ...

L'oroscopo di domani 18 febbraio : Pesci vittorioso - Vergine creativa : I segni dello Zodiaco possono finalmente beneficiare degli influssi favorevoli dei transiti planetari. Le effemeridi dedicate alla giornata di lunedì parlano chiaro, promettendo notizie positive per il Toro, i Gemelli, il Leone e il Capricorno. Quello per lunedì è una sorta di oroscopo 'spirituale', che spinge ciascun segno zodiacale ad avere maggiore fiducia nelle proprie capacità, scacciando via le negatività, i dubbi e le insicurezze. ...

