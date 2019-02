' Truffa diamanti | io come Vasco | ecco come ci sono cascato'

?Truffa diamanti banche : quanto hanno guadagnato e rimborso. Vip coinvolti : ?Truffa diamanti banche: quanto hanno guadagnato e rimborso. Vip coinvolti Vip coinvolti nella truffa diamanti Il caso della truffa diamanti banche sta facendo discutere molto anche per il coinvolgimento di personaggi famosi che sarebbero le vittime di un meccanismo legato alla vendita dei preziosi. Cercheremo, nel nostro articolo, di spiegare quali sono le accuse per le quali la Procura di Milano ha disposto il sequestro di importanti ...

La Truffa dei diamanti riapre il tema della trasparenza degli investimenti : Milano. La (presunta) truffa dei diamanti, che ha messo nei guai cinque banche, ripropone ancora una volta il tema del risparmio “tradito” in Italia proprio nel momento in cui si sta consumando, sotto traccia, una velenosa polemica sul costo del risparmio che coinvolge le associazioni degli intermed

Truffa diamanti - BPM : fatti accantonamenti necessari : Il Banco BPM ha fatto gli "accantonamenti necessari" a presidiare i rischi potenziali derivanti dalla vicenda della Truffa sui diamanti . Lo afferma l'istituto di Piazza Meda sottolineando che " in ...

Truffa diamanti - che cosa cambia per i risparmiatori danneggiati : Dopo il sequestro da 743 milioni da parte della magistratura milanese ai danni della Intermarket Diamond Investment e della Diamond Private Investment e delle cinque banche interessate al business che cosa accadrà alle cause in corso pei il risarcimento...

Simona Tagli parla della Truffa dei diamanti : “Così mi sono fatta fregare 36mila euro” : diamanti venduti a prezzi gonfiati rispetto al loro valore reale, con false quotazioni pubblicizzate sui giornali e con l’intermediazione anche di istituti di credito. E’ il fulcro dell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta maxi truffa da centinaia di milioni di euro ai danni di risparmiatori, investitori ma anche clienti vip, tra cui anche la showgirl Simona Tagli che in un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato come ...

Federica Panicucci e Vasco Rossi vittime della "Truffa dei diamanti" : I preziosi sarebbero stati ceduti a prezzi gonfiati agli acquirenti. Tra gli indagati anche cinque banche

Truffa sui diamanti - a Vasco Rossi investimento proposto da Banco Bpm : E' stato Banco Bpm a proporre l'acquisto di diamanti per oltre 2,5 milioni di euro a Vasco Rossi . Il particolare emerge dagli atti delle indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Milano ...

Truffa su vendita diamanti - “ai dirigenti delle banche viaggi e reperti archeologici dalla società che li smerciava” : viaggi e oggetti di archeologia regalati ai dirigenti delle banche che avrebbero poi venduto i suoi diamanti alla clientela a prezzi gonfiati, presentandoli come un investimento “blindato”. Gli investigatori hanno quantificato in circa 99mila euro i cadeaux che la Intermarket Diamond Business spa (nel frattempo finita in procedura fallimentare) ha fatto negli anni ai vertici degli istituti coinvolti nell’inchiesta della Procura di ...

Truffa diamanti : indagate 5 banche - fra i raggirati anche Vasco Rossi : Nell'indagine sono coinvolte Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti, e due società, per Truffa aggravata e autoriciclaggio. La rockstar avrebbe investito 2 milioni e mezzo di euro, ...

?Truffa diamanti banche : quanto hanno guadagnato e rimborso. Vip coinvolti : Truffa diamanti banche: quanto hanno guadagnato e rimborso. Vip coinvolti Il caso della truffa diamanti banche sta facendo discutere molto anche per il coinvolgimento di personaggi famosi che sarebbero le vittime di un meccanismo legato alla vendita dei preziosi. Cercheremo, nel nostro articolo, di spiegare quali sono le accuse per le quali la Procura di Milano ha disposto il sequestro di importanti cifre a vari istituti bancari. Infatti il ...

Truffa diamanti - a Vasco Rossi l'affare fu proposto dal Banco Bpm : I gioielli sarebbero stati acquistati attraverso la società Idb, secondo quanto emerge dagli atti dell'inchiesta della Procura di Milano che ha condotto a un sequestro da 700 milioni

La Truffa dei Diamanti da 700 milioni di euro. Ecco cosa è successo : Il nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 700 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa sulla vendita di Diamanti a investitori e risparmiatori. Secondo quanto è emerso, nell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Riccardo Targetti e dal pm Grazia Colacicco risultano indagate - per la legge sulla ...

Truffa su diamanti - a Vasco Rossi proposti da Banco Bpm : Sarebbe stato Banco Bpm a proporre a Vasco Rossi l'acquisto di diamanti e la rockstar avrebbe pagato con tre bonifici il 20 luglio 2009, il 22 marzo 2010 e il 14 ottobre 2011, rispettivamente 1,043 milioni di euro, 520mila euro e poco piu' di un milione. I preziosi sarebbero stati acquistati attraverso la societa' Idb. E' quanto emerge dagli atti dell'inchiesta della Procura di Milano che ieri ha portato la Gdf ad un sequestro preventivo, anche ...

Maxi-Truffa diamanti : tra i raggirati anche Vasco : Ci sarebbe anche Vasco Rossi tra coloro che sono stati truffati dopo aver investito ingenti quote di denaro in diamanti. L’inchiesta della procura di Milano ha permesso alla Guardia di Finanza di eseguire un maxi-sequestro preventivo della somma pari a oltre 700 milioni di euro ai danni di cinque banche presenti sul territorio nazionale. Vip raggirati sul prezzo dei diamanti Vasco avrebbe investito circa 2,5 milioni di euro in diamanti che, in ...