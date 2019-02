Pd Roma | solidarietà a studenti liceo Benedetto da Norcia aggrediti

Lettera di solidarietà del PD all'ambasciatore francese a Roma richiamato a Parigi : E' stata affidata ad Andrea Marcucci, Capogruppo al Senato, la responsabilità di firmare una Lettera di scuse da parte del PD, nei confronti di Christian Masset, l'ambasciatore di Francia a Roma. Come sappiamo il diplomatico è stato richiamato ieri in patria dal Presidente Macron in persona per protestare contro il governo italiano. Attraverso tale gesto l'Eliseo ha risposto, secondo il portavoce Benjamin Griveaux, non solo ai troppi attacchi ...

Venezuela - Maduro : grazie anche a Roma per la solidarietà|Il mondo diviso in due : Il presidente difende il regime durante una manifestazione a Caracas: «Il colpo di Stato è fallito». E annuncia la possibilità di nuove elezioni parlamentari. anche l’opposizione in piazza con Juan Guaidó: «Abbiamo bisogno di aiuti umanitari»

Tassa sulla solidarietà - c’è la retRomarcia Di Maio : «Siamo pronti a cambiarla» : In manovra è previsto il raddoppio dell’Ires per tutte le realtà del volontariato. Il vicepremier: «Lo faremo con il primo provvedimento utile»