Parigi 2024 | Vogliamo la break dance ai Giochi

OIimpiadi Parigi 2024 - nuovi sport in arrivo : danza sportiva favorita - escono baseball - softball e karate? : Le Olimpiadi di Parigi 2024 (le terze per la capitale francese, dove non si disputavano dal lontano 1924) si annunciano con una importante novità a livello di sport . Dovrebbe sbarcare nel programma a cinque cerchi, infatti, la danza sport iva con la breakdance, mentre potrebbero uscire karate e baseball / softball . Una rivoluzione che segue la scia di quanto vedremo a Tokyo 2020 (dove saranno inseriti anche arrampicata sport iva e skatebord) e che, ...

Arriva la danza ai Giochi : Parigi 2024 con la breakdance : La danza ha avuto una grande popolarità in Italia grazie anche alla trasmissione della Rai, 'Ballando con le stelle', e adesso sta per sbarcare ai Giochi : è il segno dei tempi, sport popolari e di ...

eSports - niente Olimpiadi di Parigi 2024. Arriva la bocciatura da parte del CIO : Gli eSports non sono sport. Quindi niente Olimpiadi nel 2024 a Parigi. È questa in parole povere la linea di pensiero condivisa dal Cio. In una lunga e complessa tavola rotonda tenutasi nei giorni scorsi, il rigoroso Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito l’esclusione degli eSports dalla ‘nicchia’ degli sport a cinque cerchi, lasciando comunque spiragli aperti per i prossimi anni e impegnandosi ad effettuare nell’imminente futuro analisi ...