' Mio padre contento vittoria e rinnovo'

Sinisa Mihajlovic : "Il Mio sogno non è la Champions ma poter riabbracciare Mio padre" : Sinisa Mihajlovic compie 50 anni e si confessa in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. "Oggi se mi guardo indietro posso dirlo: Sinisa, quanta vita hai vissuto". L'allenatore del Bologna ha ripercorso le numerose tappe della sua vita, parlando anche dell tema per lui più doloroso: la scomparsa del padre. L'ex calciatore non è riuscito a dargli un ultimo saluto: il padre è morto mentre era in Italia. E rivederlo ...

Negramaro - Giuliano Sangiorgi : “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita” : Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in vita” L’emorragia cerebrale che ha colpito il chitarrista dei Negramaro, Lele Spedicato, aveva lasciato tutti a bocca aperta. Mesi e mesi di preoccupazioni per la famiglia, gli amici e i fan del gruppo pugliese. Ora Lele sta bene anche se non tornerà in tour con […] L'articolo Negramaro, Giuliano Sangiorgi: “Lele? Mio padre lo ha riportato in ...

F1 - Mathias Lauda : «Mio padre lavora duramente» : VIENNA - 'Le cose stanno migliorando, sta lavorando duramente' : Niki Lauda è in ripresa dopo un trapianto di polmone e l'influenza, come riferisce suo figlio Mathias. L'ex pilota austriaco, ...

L’uomo del giorno – Compleanno Mihajlovic : “il Mio sogno impossibile? Riabbracciare Mio padre” : “Chi me lo avrebbe detto che avrei festeggiato i 50 anni vedendo l’Isola dei Famosi?”. Sinisa Mihajlovic festeggia oggi 50 anni e passerà il Compleanno davanti la tv per seguire le figlie a ‘L’Isola dei Famosi’. Intervista alla Gazzetta dello sport, parlando della sua adolescenza, della famiglia d’origine e dei suoi sogni: “Quando si parla di sogni non penso ad alzare una Champions League o ...

Vieni da me - Donatella Milani : ‘Non so chi è Mio padre’ : Donatella Milani, la cantante tornata alla ribalta grazie alla prima edizione di Ora o mai più, racconta una triste pagina della sua vita. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda martedì 19 febbraio rivela: “Non so chi è mio padre. Mia mamma ha avuto un rapporto con quest’uomo, di quelli fugaci, se n’è andato e io sono rimasta con lei, ma lei per vergogna, a quei tempi, non sapeva come fare a dirmi questa ...

Donatella Milani piange a Vieni da me : “Non so chi sia Mio padre” : Vieni da me, Donatella Milani confessa in lacrime: “Non ho mai saputo chi è mio padre” Si è raccontata a cuore aperto Donatella Milani nella puntata di Vieni da me di oggi, martedì 19 febbraio 2019, dopo il clamoroso scontro avuto sabato sera in diretta a Ora o mai più con Donatella Rettore. Nell’appuntamento odierno del programma pomeridiano di Rai1 condotto da Caterina Balivo, Donatella Milani ha però parlato molto anche ...

Le verità di Renzi : "Mio padre intercettato e pedinato come un camorrista" : "Tiziano è un uomo, se ha sbagliato pagherà, sennò chiederà i danni. Il tempo sarà galantuomo. Finora non è mai stato...

Donatella Milani : "Non so chi sia Mio padre" : "Non so chi sia mio padre". Donatella Milani, ospite di Caterina Balivo nel salotto di Vieni da Ma, ha raccontato un aspetto inedito della sua vita. "Mia mamma ha avuto un rapporto con quest'uomo, uno di quelli fugaci, e poi lui se n'è andato. Io sono rimasta con lei, solo con lei. Ma lei per vergogna, a quei tempi, non sapeva come fare a dirmi questa cosa. Non ho mai saputo chi fosse. A un certo punto mia mamma trova una persona ...

Cristiano De André a Rovigo : 'Mi sento un sacerdote - porto in giro la musica di Mio padre' : De André canta De André è stato spesso detto per questo concerto, ma, forse, sarebbe più esatto dire che De André testimonia De André. Cristiano sta girando l'Italia dallo scorso autunno con il concept album del padre Fabrizio 'Storia di un impiegato' del 1973, ri-arrangiato in chiave rock, come se stesse svolgendo una missione. A Rovigo, la tappa della serata del 17 febbraio al Teatro Sociale, fra acume ed autoironia, Cristiano De André ha ...

Abbia cura di me - Simone Cristicchi : "C'è molto del Mio essere padre in questa canzone" : ... da quando si è ammalata di Alzheimer, mi ritrovo a prendermi cura di lei e, in qualche modo, sono diventato il genitore della persona che mi ha messo al mondo'. L'ho trovata una cosa bellissima, ...

Mahmood : "Mio padre se ne è andato quando avevo 5 anni. La rabbia? L'ho superata. Se sono gay? Specificare vuol dire fare distinzione" : Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è il vincitore della 69esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Soldi", in cui racconta il contrastato rapporto col padre. Dopo le polemiche legate alla discrepanza di parere tra il televoto e la giuria di qualità che ha dichiarato la sua vittoria a Sanremo il 27enne milanese, con mamma sarda e papà egiziano, sulle pagine del Corriere della Sera parla della sua vita ...

Mia Martini - Loredana Bertè e il dramma segreto in famiglia : 'Perché non posso perdonare Mio padre' : 'Speravo di vincere anche per riscattare mia sorella Mimì'. Loredana Bertè e tutta la delusione di Sanremo, nel nome di Mia Martini . La cantante 68enne confida al Corriere della Sera di aver creduto ...

Il risveglio di Lele dei Negramaro raccontato da Giuliano Sangiorgi : “Mio padre l’ha rispedito a calci da noi” : L'apparizione, seppur breve, di Lele dei Negramaro sul palco della prima data del nuovo tour nei palasport è stato uno dei momenti di massima felicità per la band e per il suo pubblico dopo mesi drammatici. La data zero del 14 febbraio a Rimini è stata segnata dalle lacrime di Spedicato nel ringraziare il pubblico promettendo che tornerà presto a suonare, anche se non prenderà parte alle prossime date di questo tour perché ancora impegnato nella ...

Umberto Bossi in rianimazione - oggi nuovi esami. Il figlio Renzo : "Mio padre è sempre un guerriero" : Prima notte in ospedale per il Senatur dopo il malore in casa di ieri pomeriggio. Forse un attacco epilettico, ma oggi sono previsti nuovi controlli