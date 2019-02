Istat | a gennaio inflazione allo 0 | 9% Frenano anche Parigi e Berlino

Istat : a gennaio inflazione allo 0 - 9% : L'Istat conferma che il tasso di inflazione allo 0,9% a gennaio, dall'1,1% del precedente mese di dicembre. Il dato era stato anticipato dalle stime preliminari. Su base mensile, l'indice dei prezzi al consumo segna +0.1%. Il rallentamento è dovuto prevalentemente ai prezzi degli energetici. I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano a +0,6% dal +0,7% di dicembre. In particolare, per i beni alimentari ...