F1 | Kubica ed i problemi della Williams | “speriamo di venirne fuori”

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Robertsta vivendo un ritorno in F1 un po’ complicato a causa deisua: le parole del pilota Robertè tornato in pista dopo una lunga assenza, ma sta facendo i conti con i ben noti. Il pilota ne ha parlato oggi in tutta sincerità: “L’inizio non è stato perfetto e anche la giornata odierna non è stata affatto facile. Alla fine abbiamo percorso 12-14 giri utili, nei quali ho potuto capire qualcosamacchina, ricevendo sensazioni miste. Per noi i test è come se cominciassero la prossima settimana, io ho fatto solo 14 giri in pratica in quattro giorni. La maggior parte delle tornate ho dovuto dedicarla al controllo dei vari sistemi“.L’intervento di, riportato da FormulaPassion, prosegue: “A livello di preparazionevettura non abbiamo fatto nulla. Il lavoro fatto è quello tipico del day-1, del ...