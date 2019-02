Cara sindaca Raggi | va bene la cittadinanza a Ezio Bosso ma per i disabili Roma fa poco

Capitano Ultimo in corsa per la presidenza del Sindacato dei Carabinieri : Nasce oggi il Sim, il primo Sindacato italiano militare dedicato ai carabinieri che sarà presieduto dal colonnello Sergio De Caprio, alias Capitano Ultimo.Il ministo della Difesa, Elisabetta Trenta, come ricorda il Fatto Quotidiano, lo scorso 18 gennaio, ha firmato l'atto cui riconosce all'Arma dei carabinieri la possibilità di dar vita a un proprio Sindacato che tuteli le condizioni di lavoro e di salute dei militari e che avrà voce in capitolo ...

Militari - Ultimo in corsa per la presidenza del Sindacato italiano militare Carabinieri : “Sarebbe un grandissimo onore per me” : Sarà il colonnello Sergio De Caprio, il carabiniere conosciuto come il capitano Ultimo, a presiedere il Sim (Sindacato italiano militare) carabinieri. La firma dell’atto di riconoscimento da parte della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, della prima associazione a carattere sindacale delle forze armate, nello specifico dell’Arma dei carabinieri, era arrivata il 18 gennaio scorso. Autonomia economica, maggiore tutela su condizioni di ...

