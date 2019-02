Regionalismo differenziato | l' Ars lo approva all' unanimità

Patriciello sul Regionalismo differenziato : Mi auguro che le forze politiche tutte, in maniera trasversale e indistinta, possano attivare ogni azione politica possibile per fermare questo accordo ed evitare, così, la divisione di fatto dell'...

Regionalismo differenziato - anche la Cei è preoccupata. L’uguaglianza vale più del reddito : “Profonda preoccupazione per i processi di ‘Regionalismo differenziato’ in atto” è stata espressa dai vescovi calabresi nel corso della riunione della Conferenza episcopale regionale, svoltasi a Reggio Calabria. “Forte è il timore che con la legittima autonomia dei territori si possa pervenire a incrinare il principio intangibile dell’unità dello Stato e della solidarietà, generando dinamiche che andrebbero ad ...

Il Regionalismo differenziato mette in pericolo il Ssn. Ma tutta la politica è d’accordo : Sul regionalismo differenziato, per quanto riguarda la sanità, la mia tesi già illustrata nei precedenti post è semplice: nonostante le improbabili rassicurazioni della ministra Giulia Grillo sulla sua innocuità nei confronti della tenuta del Servizio sanitario nazionale e sulla garanzia di solidarietà nei confronti del Sud, il regionalismo differenziato è una proposta di legge fondata interamente sulla malafede e sull’incompetenza, che ...

Regionalismo differenziato - la “secessione dei ricchi” e l’appello del Sud : "No alla secessione dei ricchi". No al Regionalismo differenziato delle Regioni del Nord che vuole il governo. "Non voltatevi dall'altra parte", questo il manifesto/appello che società civile, docenti universitari, economisti e scrittori rivolgono ai parlamentari del Sud e ai cittadini "perché non fingano di non vedere".Se passerà l'intesa tra le Regioni del Nord e il governo – è scritto nel testo – saremo ...

Sanità - la Grillo apre al Regionalismo differenziato. Ma così sarà il Far West : L’altro giorno si sono riunite tutte le federazioni degli ordini professionali della Sanità per un totale di un milione e mezzo di operatori, per dire “no” al regionalismo differenziato, mentre, nello stesso giorno, a dire inspiegabilmente “sì”, spiazzando tutti, sarebbe stata proprio la ministra della Salute Giulia Grillo. Ma come? Il M5S in tutti i suoi programmi ha sempre difeso l’unità e l’integrità del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn). Si ...

Regionalismo differenziato - cos’è e quali sono i suoi rischi : di Sergio Marotta (Università Suor Orsola Benincasa) Dalle Regioni al federalismo differenziato Che le Regioni fossero troppo costose per il bilancio dello Stato italiano lo aveva già detto, in Assemblea costituente, Francesco Saverio Nitti che certo di conti pubblici se ne intendeva, essendo stato uno dei massimi studiosi di scienza delle finanze noto e apprezzato in tutta Europa. Eppure lo statista di Melfi non fu ascoltato, come non lo furono ...

Regionalismo differenziato - il Pd : pesanti e negative conseguenze per il Molise : ... il gruppo consiliare del Partito Democratico promuove un incontro istituzionale sul tema chiamando a relazionarne Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia Applicata Università di Bari e ...