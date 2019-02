Patrick | corsa contro il tempo per salvarlo dal cancro L’appello dei vip | “Aiutiamolo”

fanpage

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Continua la gara di solidarietà per salvareMajda, 40enne bolognese affetto da un tumore maligno al colon. Dopo che la compagna Luciana ha lanciato una raccolta fondi online per poter volare in America e tentare delle cure sperimentali, molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno partecipato all'appello: "Donate se potete, se non potete fate girare la storia, fatene parlare, fatela diventare virale".