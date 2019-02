Latte | bloccato autotrasportatore

Protesta Latte - i pastori sardi non si fermano : tir bloccato per ore nello scalo di Porto Torres | Le foto : La Protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del latte arriva nello scalo di Porto Torres (Sassari). Oltre un centinaio dicontestatori ha fermato i tir frigo imbarcati a Genova.

Cagliari bloccato ad Assemini dai pastori in protesta per il Latte : La protesta dei pastori per il prezzo del latte si è esteso a tutta la Sardegna e ha bloccato la squadra del Cagliari in partenza per la trasferta in casa del Milan. Un gruppo di allevatori si è ...