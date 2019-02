HP Tango X | la stampante di design che si mimetizza in casa

gqitalia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Ilè diventato una caratteristica fondamentale per un gadget dedicato alla. Che sia un elettrodomestico o un accessorio d'arredamento, ogni piccolo dettaglio che ospitiamo nella nostra abitazione deve essere bello oltre che funzionale. Se prima la tendenza era quella di nascondere gli oggetti nello sgabuzzino, adesso possiamo esporre tutto nei nostri salotti e nelle nostre camere da letto, grazie a linee minimal e ad uno stile raffinato che ha contagiato un po' tutta lanel suo complesso, spazzando via gli ingombri e le linee pompose di un tempo. È successo con i televisori, poi con le lavatrici e infine con gli aspirapolvere, ma da oggi questa tendenza è destinata ad abbracciare anche il mondo delle stampanti: da brutte «scatole» ingombranti, si sono trasformate in veri e propri oggetti dida mettere in mostra.Un esempio ...