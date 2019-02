Decreto semplificazioni | cosa cambia su smart contract e blockchain

Su smart contract e blockchain la svolta dell’Italia sarà il Decreto semplificazioni? : La crescita dell’utilizzo di smart contract basati su blockchain in Italia potrebbe essere incentivata dai cambiamenti introdotti dal decreto Semplificazioni 2019, che li parifica in certi casi ai documenti redatti per iscritto. Secondo Investopedia, gli smart contract sono “contratti autoeseguibili con i termini dell’accordo tra acquirente e venditore scritti contenuti direttamente nelle righe di codice. Il codice e gli accordi in ...

Decreto legge semplificazioni in Gazzetta : novità su Fisco e Lavoro : È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto semplificazioni, approvato in via definitiva il 7 febbraio scorso. Il via libera definitivo della Camera al Dl è arrivato con 275 voti favorevoli, 206 voti contrari e 27 astenuti. Un iter molto complesso ha portato all’approvazione finale, fatto di molte frenate e stralcio massivo di emendamenti, con il Presidente Sergio Mattarella in pressing per far si che dal testo ...

Decreto semplificazioni 2019 : emendamenti e cambiamenti - le novità : Decreto semplificazioni 2019: emendamenti e cambiamenti, le novità Dopo una lunga istruttoria nelle Commissioni riunite per gli Affari Costituzionali e Lavori Pubblici, il Senato ha approvato il c.d. Decreto semplificazioni (Decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione). Si tratta di un provvedimento corposo e per molti ...

Autisti Ncc contro il Decreto semplificazioni : "Norme punitive - non siamo abusivi" : ROMA - Negli ultimi giorni i conducenti delle auto a noleggio sono stati protagonisti di durissime proteste contro l'emendamento che regola il settore incluso nel decreto legge sulle semplificazioni, ...

