Tra i metodi anti-obesità | Gelesis100 | dispositivo medico in fase sperimentale

(Di martedì 19 febbraio 2019) L’è la causa maggiore della comparsa del diabete di tipo 2, pertanto è urgente individuare terapie farmacologiche mirate a far perdere peso in assenza di rischi per la sicurezza dell’individuo; più dell’80% dei pazienti con diabete di tipo 2 segue una farmacoterapiadiabete, mentre solo il 2% di quelli in sovrappeso-obesi riceve una terapia farmacologica, a causa di effetti indesiderati dei farmaci.Tra le nuove proposte, c’è un prodotto indagato in uno studio clinico pubblicato sulla rivista Obesity di questo mese. I ricercatori del Pennington Biomedical Research Center del Louisiana State University System, hanno sperimentato il(Gelesis 100) che mostrava proprietà dimagrin pazienti in sovrappeso e obesi (BMI, Body Mass Index tra 27 e 40 kg/m2) e con glicemia a digiuno tra 90 e 145 mg/dL per 24 settimane, insieme ad una dieta ...