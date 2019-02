Spoiler Una Vita | Victor chiede a Ramon di andare in Francia con Maria Luisa

Una Vita - Spoiler al 3 marzo : Arturo si diverte a criticare i Palacios : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola, 'Una Vita' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere gli sviluppi intorno al personaggio di Antonito. Quest'ultimo non riesce a trovare la dovuta stabilità, nonostante la storia con Lolita e l'uomo continua a combinare nuovi guai mettendo in cattiva luce il nome della famiglia. Le anticipazioni degli appuntamenti che ...

Spoiler UPAS al 1 marzo : Franco pestato rimedia una brutta ferita alla colonna vertebrale : Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri sera abbiamo visto che Valerio e Simona si sono recati in carcere da Vera. La ragazza in un primo momento ha cacciato via la madre, poi ha acconsentito di parlarle. Il Viscardi ha in seguito accompagnato la madre di sua figlia in albergo e tra di loro è scoppiata la scintilla dell'amore. Le anticipazioni della prossima settimana dal 25 febbraio al 1° marzo ci rivelano che Elena deciderà di ...

Una Vita - Spoiler iberici : Ramon teme che Celia possa fare del male a Milagros : Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in onda dal 18 al 22 febbraio nel Paese iberico, svelano che Ramon dimostrerà di aver superato il trauma della perdita di Trini, tanto da prendere il braccio sua figlia per la prima volta. Inigo, intanto, avrà quattro giorni di tempo per rimborsare metà del debito contratto con Andres. Per questo motivo, Leonor si offrirà di chiedere un prestito a sua madre Rosina, se quest'ultimo non si rifiutasse. Una ...

Spoiler spagnoli Il Segreto fino al 22 febbraio : Fernando ha una brutta crisi mentale : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni spagnole dell'amatissima soap Il Segreto che in Italia viene trasmessa dal lunedì al venerdì su canale 5 alle 16,20 circa e su Rete 4 il martedì sera, alle 21,25. Antena 3 ha appena rilasciato le trame delle puntate che andranno in onda dal l 18 al 22 febbraio nella penisola iberica. Roberto ha avuto la meglio sul tentativo di ricatto a cui è stato sottoposto da parte di donna Francisca e di Fernando. Ed ...

Una Vita - Spoiler dal 17 al 22 febbraio : Antonito finisce in carcere per truffa : Nuove e avvincenti puntate di Una Vita attendono i telespettatori anche nel corso della prossima settimana, nella quale vedremo che Antonito Palacios si metterà di nuovo nei guai a causa dei suoi affari poco leciti. Nelle puntate in onda su Canale 5 da domenica 17 a venerdì 22 febbraio prossimi infatti il giovane verrà arrestato con l'accusa di truffa ai danni del municipio, mentre Victor farà la proposta di matrimonio a Maria Luisa, la quale ...

Spoiler Una Vita : il colonnello Arturo decide di impedire la fuga della figlia e Simon : Eccoci con un consueto spazio dedicato alla serie televisiva di origini iberiche “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Tra qualche mese il pubblico italiano assisterà al ritorno di fiamma tra una storica coppia. Si tratta di Simon Gayarre ed Elvira Valverde, che dopo aver messo fine alla loro relazione clandestina, capiranno di non poter vivere separati. L’ex maggiordomo e la figlia dell'arcigno colonnello Arturo dopo aver trascorso la notte ...

Spoiler Una Vita : Samuel scopre che Blanca ha la stessa malattia di suo fratello Diego : Nuovo appuntamento incentrato sulle trame dello sceneggiato spagnolo Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese Samuel Alday (Juan Gareda) apprenderà delle notizie che lo sconvolgeranno. Il marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), oltre a scoprire il motivo per cui suo padre è convolato a nozze con Ursula, farà i conti con una brutta verità. Il primogenito di Jaime verrà a conoscenza dal ...

Spoiler spagnoli Una Vita fino al 18 febbraio : Samuel diventa un assassino : Le trame della soap Una Vita relative alle puntate 947 - 950 attualmente in onda nella penisola iberica e che i telespettatori italiani potranno vedere tra un circa un anno a causa della differente programmazione temporale della fiction tra i due paesi, sono sempre molto appassionanti ed intriganti. Samuel Alday, dopo aver tentato in tutti i modi di legare a se la giovane Lucia per poter aver accesso alla sua ricca eredità, al fine di pagare dei ...

U&D Spoiler : Lorenzo avrebbe lasciato la villa furioso dopo una lite con la Dionigi : In questi giorni si stanno registrando le scelte dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Quella di quest'ultima dovrebbe essere stata registrata lunedì, 11 febbraio, e andrà in onda venerdì sera su Canale 5. Per quanto riguarda quella di Lorenzo, invece, la sua scelta potrebbe essere registrata in questi giorni (qualcuno ipotizza che sia stata registrata ieri). La redazione sta mantenendo la massima riservatezza su quello che è successo ...

'Non mentire' - Spoiler 1^ puntata : serata intima sfocia in una denuncia per violenza : Domenica 17 febbraio su Canale 5 debutterà la fiction con Greta Scarano e Alessandro Preziosi dal titolo "Non mentire". Si tratta dell'adattamento del thriller inglese "Liar" e andrà in onda alle ore 21.20. Dunque una trama densa di colpi di scena che terranno lo spettatore con il fiato sospeso ad iniziare dalle prime due puntate: la seconda andrà in onda il 24 febbraio. Prima puntata, 17 febbraio: Laura trascorre la notte con Andrea, poi lo ...

Spoiler Uomini e Donne : Lorenzo dovrebbe scegliere Claudia Dionigi - lo rivela una talpa : Lorenzo Riccardi è prossimo alla scelta ma arrivano alcune anticipazioni sul programma Uomini e Donne che rivelerebbero anche chi sarà la fortunata. Sappiamo che anche Teresa Langella ha scelto proprio ieri sera e che secondo le indiscrezioni social il fortunato sarebbe Andrea Dal Corso. La registrazione della scelta di Lorenzo dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, considerando che la puntata a lui dedicata andrà in onda il 22 febbraio. Secondo ...

Spoiler Una Vita prossima settimana : Maria Luisa non vuole sposare Victor : Le trame della serie televisiva spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano potrà vedere la prossima settimana, ci dicono che Maria Luisa Palacios che ha da sempre sognato di mettere su famiglia con il fidanzato Victor Ferrero, sarà protagonista di un gesto inaspettato. La sorella di Antonito dirà al pasticciere di non volerlo sposare, ...

Spoiler Uomini e Donne - Irene insulta Valentina : 'Ti meriti una m***a come lei' : Ieri, domenica 10 febbraio, c'è stata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che vede protagonisti Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez, Andrea e Angela. Gli ultimi due tronisti sono i neo arrivati in sostituzione di Lorenzo e Teresa ormai prossimi alla scelta. I mattatori di questa puntata sono stati ancora una volta Ivan e Luigi con quest'ultimo che si è venuto a trovare nuovamente tra due fuochi dopo l'auto eliminazione di ...