Sanders:in poche ore $1mln per primarie

Dopo 3 ore e mezza dall'annuncio della sua candidatura alle elezioni Usa 2020, il senatore democratico Bernieha raccolto un milione di dollari. Le donazioni sono giunte da tutti i 50 Stati americani. Lo riferisce lo staff della campagna elettorale di. Anche la senatrice Kamala Harris, sua rivale per ledemocratiche, ha raccolto la stessa cifra nello stesso lasso di tempo il mese scorso quando ha reso nota la sua discesa in campo alle prossime presidenziali per la corsa alla Casa Bianca contro Donald Trump.(Di martedì 19 febbraio 2019)