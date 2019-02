Piazza Affari | risultato positivo per El En

Piovan - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Brillante rialzo per Piovan , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,76%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende lo Zew dalla Germania - 19 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende la diffusione dell'Indice Zew dalla Germania. Attesi anche altri dati macroeconomici importanti

Bene Piazza Affari grazie a Telecom ed Unicredit : Domani oltre al ritorno alle contrattazioni per Wall Street va osservato con attenzione l'indice Zew, l'economia tedesca sembra infatti stia per scivolare in recessione tecnica. Giancarlo Marcotti ...

Borsa - Piazza Affari primeggia con Tim e le banche : Gli istituti di credito restano sugli scudi confidando in una nuova Tltro a sostegno dell'economia europea, dopo le dichiarazioni del consigliere Bce Benoit Coeure nella scorsa ottava. Su questa ...

Piazza Affari : in forte denaro Ferragamo : Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 2,06%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Ratti : Protagonista la big italiana del tessile , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,78%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Piazza Affari prosegue in rialzo mentre le altre borse restano al palo : La Borsa di Milano fa meglio del resto d'Europa , confermando un moderato vantaggio contro l'andamento dimesso degli altri mercati. A tenere banco sono le vicende societarie e gli spunti emersi dall'...

Piazza Affari migliore in Europa - continua il rally Tim. Spread in calo : «Ai temi politici, che hanno inevitabilmente ripercussioni economiche, si affiancano le banche centrali che cercano di sostenere l'economia ponendo un freno all'atteso processo di normalizzazione ...

Piazza Affari la più positiva d'Europa - Tim + 10% dopo l'annuncio di Cdp : La Borsa di Milano apre la settimana in lieve rialzo e tocca in mattinata il + 0,29% a 20.275 punti. Segnale positivo anche dallo spread: il differenziale fra i titoli di Stato italiani e quelli ...

Piazza Affari corre sola. Borse caute con il settore auto : A controbilanciare questo effetto positivo c'è l'andamento debole del settore auto , che proprio nel rallentamento dlele vendite presso la grande economia asiatica vede un fattore di preoccupazione. ...

Piazza Affari : senza freni Biesse : Ottima performance per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che scambia in rialzo del 3,02%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, ...

A Piazza Affari - forte ascesa per Geox : Grande giornata per l' azienda delle scarpe che respirano , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,65%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Geox evidenzia un andamento più marcato ...

Piazza Affari : ingrana la marcia UBI Banca : Brilla il gruppo Bancario italiano , che passa di mano con un aumento del 2,21%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal ...

Piazza Affari : allunga il passo Fincantieri : Seduta decisamente positiva per il principale complesso cantieristico al mondo , che tratta in rialzo del 2,47%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...