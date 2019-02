Pesante sul mercato di New York Abercrombie & Fitch

Previsioni Meteo : forte anticiclone sull'Europa - Pesante anomalia in arrivo. Inverno finito : L'alta pressione delle Azzorre si sta rinforzando su tutta l'Europa centro-occidentale e sta acquisendo gradualmente caratteristiche simil-tropicali in quando sta iniziando a traghettare aria...

Il Volo contro i giornalisti : “Ci hanno insultato Pesante mente . È bullismo” : “Alcuni giornalisti ci hanno pesantemente insultato . hanno usato parole come “merde”, “vaffa*****”, “in galera”, che consideriamo come il frutto di una vera e propria forma di bullismo, di sfottò da stadio”. È l’accusa lanciata da i tre ragazzi de Il Volo che, tramite un post su Facebook, hanno raccontato quanto successo dietro le quinte della sala stampa del Festival di Sanremo. “Abbiamo avuto bisogno di qualche giorno ...

