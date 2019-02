Blastingnews

: Pensione donna con figlio disabile: proposta riduzione da Quota 100 a 97 - antonellatorto9 : Pensione donna con figlio disabile: proposta riduzione da Quota 100 a 97 - orizzontescuola : Pensione anticipata Opzione donna prevista proroga anche nel 2020 -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Dovrà seguire l'iter legislativo l'emendamento che porta da100 a 97, un provvedimento atteso dalle mamme lavoratrici con. Il Governo ritocca il decreto pensioni apportando delle modifiche anche alla pace contributiva. Una serie di cambiamenti diretti ai lavoratori attivi a far data al 1° gennaio 1996, nonché ai lavoratori stagionali fino al 31 dicembre 1997. Al momento, è stato rinviato in una fase successiva il taglio delle pensioni dei sindacalisti. I due emendamenti97 e pace contributiva devono ancora seguire la prassi legislativa. Dovranno essere presentati e discussi in sede di commissione Lavoro al Senato, oppure modificati in sede di transito del Dl alla Camera.Pace contributiva slitta a 10 anni Il Governo con queste possibili modifiche non ancora attuate, concede maggiore flessibilità ai lavoratori che intendono riscattare in parte, oppure in ...