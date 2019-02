Kevin Garnett e il retroscena su Yao Ming | “il Team USA aveva messo una taglia sulla sua

sportfair

(Di martedì 19 febbraio 2019)ha rivelato un curiosolegato a Yao: ilUSAuna ‘’ di 1 milione di dollari per chi fosse riuscito a schiacciargli in faccia La storia del basket NBA è piena dirimasti sepolti per anni che, con il passare del tempo, vengono fuori, raccontati da alcuni dei protagonisti che fino a quel momento li hanno conservati gelosamente., ex cestista dei Boston Celtics fra le tante e colonna delUSA, ha raccontato un particolareriguardante proprio lo spogliatoio della Nazionale americana. Insiema al resto dei compagni era stata piazzata una scommessa, una sorta di ‘’ da un milione di dollaritesta di Yao: chiunque fosse riuscito a schiacciare in testa ai suoi 2 metri e 29 centrimetri avrebbe riscosso il premio. Nessuno ci riuscì.ha raccontato che ...