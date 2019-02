Invalsi in quinta superiore | test per 480mila studenti

ilsole24ore

(Di martedì 19 febbraio 2019) Al via dal 4 marzo le prove standardizzate di italiano, matematica e inglese: pur essendo obbligatorie, quest’anno non sono vincolanti per l’ammissione all’esame. Dopo un’attesa di quasi 12 anni idebuttano anche al quinto anno dei licei e degli istituti tecnici e professionali. A prevederli c’era già la legge 176/2007 che ha introdotto nel nostro paese le prove standardizzate di verifica degli apprendimenti, ma finora sono state limitate al secondo e quinto anno della primaria, alla terza media e alla seconda...