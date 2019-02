Bautista vola nei test di Phillip Island

VIDEO Stefanos Tsitsipas batte Roberto Bautista Agut e vola in semifinale agli Australian Open! : Il primo verdetto è stato emesso: il primo semifinalista degli Australian Open è Stefanos Tsitsipas . L’ellenico supera in quattro set l’iberico Roberto Bautista Agut con lo score di 7-5 4-6 6-4 7-6 (2). Il tennista greco attende nel penultimo atto il vincente dell’ultima sfida odierna, quella tra l’iberico Rafael Nadal e lo statunitense Frances Tiafoe. IL VIDEO DELLA SFIDA TRA Stefanos Tsitsipas E Roberto BAUSTISTA ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut realizza l’impresa e sconfigge Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo vola in Finale! : Incredibile ma vero: lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) ha sconfitto il n.1 del ranking Novak Djokovic nella prima semifinale dell’ATP di Doha 2019 . Un’impresa quella realizza ta dall’iberico che aveva uno storico decisamente negativo contro il serbo: 7 sconfitte ed 1 successo. Una vittoria in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4 in 2 ore e 37 minuti di partita al termine di una vera e propria battaglia. ...

Tennis - ATP Doha : Wawrinka sconfitto in due set - Bautista Agut vola in semifinale : Tennis, ATP Doha – Stan Wawrinka è stato sconfitto da Bautista Agut in due set, un doppio 6-4 per battere lo svizzero Tennis, ATP Doha: Stan Wawrinka è stato eliminato ai quarti di finale. Bautista Agut lo ha sconfitto in due set, con un doppio 6-4 che lo proietta dunque alle semifinali dove affronterà il vincente dell’incontro tra Djokovic e Basilashvili. Per Stan Wawrinka un avvio di 2019 tra alti e bassi, ma qualora dovesse ...