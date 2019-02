Atalanta | che numeri fuori casa! Anche Zapata segna di più

Atalanta - grande anche nella sconfitta Dopo il Milan i tifosi si dividono : Insomma, si sa, il calcio è il mondo degli opinionisti. Una cosa, però, è rigorosamente certificata dai numeri: siamo alle prese con una squadra che, risultato negativo contro l'undici di Rino ...

Top & flop - Atalanta-Milan : Piatek traina anche di testa. Gigio - svista indolore : Serata da applausi per il Milan a Bergamo: poche, pochissime ombre, e tante luci. Il gol ritrovato da Calhanoglu inserisce di diritto il turco tra i migliori in campo, ma di questi tempi c'è un attore ...

Diretta Serie A : Atalanta e Milan spareggio per la Champions che verrà : Allo stadio Atleti Azzuri d'Italia di Bergamo va in scena la 25ma giornata di Serie A con la consueta musichetta iniziale composta da Giovanni Allevi, ma potrebbe benissimo suonare la musica della Champions League perchè la sfida tra Atalanta e Milan ha lo stesso sapore di uno spareggio di Champions League. Il Milan in un buon momento arriva a Bergamo dopo la convincente vittoria con il Cagliari di San Siro e con il quarto posto solitario a più ...

Non solo Zapata-Piatek Che sfida Atalanta-Milan : di Atalanta-Milan: il primo pensiero corre alla sfida Zapata-Piatek, separati da un gol alle spalle del capocannoniere CR7. Ma i numeri in verità, se letti bene, suggeriscono un altro duello: Zapata ...

Atalanta-Milan in tv - orario d’inizio e su che canale vederla. Le probabili formazioni : Giornata importante per il campionato di Serie A di calcio italiano: va in scena la 23ma giornata, con l’atteso derby di sabato sera in terra lombarda. A sfidarsi sono infatti in quel di Bergamo Atalanta e Milan. Scontro diretto importantissimo anche in chiave classifica, con i padroni di casa che sopravanzano i cugini bergamaschi di solo un punto. Andiamo a scoprire programma, orario d’inizio e come seguire in TV la partita. Serie A ...

24ma di Serie A : Atalanta-Milan si giocherà sabato 16 febbraio alle 20 : 30 : C'è grande attesa a Bergamo per Atalanta-Milan, diventato uno scontro diretto per restare nei "quartieri alti" della classifica, visto il sorprendente rendimento dell'Atalanta e i progressi fatti registrare dal Milan nelle ultime settimane. Atalanta-Milan si giocherà il 16 febbraio, sabato, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:30. La partita potrà essere seguita in diretta radiofonica su Radio Uno Rai, in diretta testuale sul sito web ...

Sampdoria - Colley : 'Mi ispiro a Chiellini e Koulibaly - mio fratello al Chelsea e mio cugino all'Atalanta...' : Il difensore gambiano della Sampdoria, Omar Colley ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Chiellini mi piace moltissimo come leader, poi c'è il mio amico Koulibaly. Mi ero rivolto a lui prima di venire in Italia, mi aveva dato ottimi consigli sulla Serie A mentre io ero ancora in ...

L'Atalanta segna e... sogna con gli esterni. Che numeri questa Dea! : La gioia di Hateboer dopo il gol a Cagliari. Getty Come corre questa Dea. Pure nelle serate più complicate, quando le stelle non lasciano il segno, perlomeno nel tabellino,. Lo dice, chiaro e tondo, ...

Coppa Italia – Annunciate le date delle semifinali : ecco quando si giocheranno Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta : Annunciate le date delle semifinali di Coppa Italia: ecco quando si giocheranno le sfide Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta Sono state Annunciate le date delle semifinali di andata della Coppa Italia 2018/2019. Lazio-Milan si disputerà martedì 26 febbraio alle ore 21.00 (Rai Uno), mentre Fiorentina-Atalanta si giocherà mercoledì 27 febbraio sempre alle ore 21.00 (Rai Uno). (Red-Spr/AdnKronos)L'articolo Coppa Italia – Annunciate le ...

In arrivo un documentario che racconta il vivaio dell'Atalanta : ... ma anche di far emergere le vicende di chi prova a migliorare questo mondo, non soltanto da un punto di vista sportivo ma anche umano e di sostenibilità" commenta Rinaldi, spiegando come prenderà ...

Atalanta - Percassi : 'Triplete? Ora ce l'abbiamo anche noi' : La Juve è una delle squadre più forti al mondo, ma sapevo di poter contare sulla forma della squadra e sulla spinta del pubblico. Ancora una volta i tifosi sono stati incredibili. Questi momenti ...

Ascolti tv - Al Bano e Romina fermati da Atalanta – Juve che vola a 7 milioni di telespettatori : vola poco oltre i 7 milioni il match Atalanta-Juve per i quarti di finale della Coppa Italia, trasmesso su Rai1, e stravince la gara degli Ascolti nel prime del 30 gennaio con, precisamente, 7.003.000 telespettatori e il 26.2% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento con lo show di Al Bano ‘55 passi nel Sole‘ ottiene 3.048.000 (share 16.05%). E su Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ di ...

Juventus umiliata - la big in campo è l’Atalanta : Gasperini ‘imbavaglia’ Allegri - 3-0 che non lascia repliche [FOTO] : 1/12 LaPresse/Mauro Locatelli ...

LIVE Atalanta-Juventus - DIRETTA Coppa Italia calcio : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 30 gennaio (ore 20.45) si giocherà Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena una partita da dentro o fuori, uno scontro diretto che non ha appelli: chi vince si qualifica alle semifinale e attenderà la vincente di Fiorentina-Roma, chi perderà verrà ovviamente eliminato dalla competizione. La posta in palio è particolarmente elevata e si ...