Xiaomi Mi 9 tra funzioni Beauty | Dark Scene | chip NFC | GPS a doppia frequenza e prezzi di

Xiaomi Mi 9 potrà vantare audio di qualità - modalità Game Turbo - protezione Gorilla Glass 6 e schermo Super AMOLED di Samsung : Lei Jun, CEO di Xiaomi, continua a svelarci quelle che dovrebbero essere le feature di Xiaomi Mi 9. Scopriamo insieme le ultime anticipazioni L'articolo Xiaomi Mi 9 potrà vantare audio di qualità, modalità Game Turbo, protezione Gorilla Glass 6 e schermo Super AMOLED di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 Explorer Edition con quattro fotocamere posteriori? Un primo render mostra come potrebbe essere : Lin Bin, presidente di Xiaomi, ha confermato l'esistenza di Xiaomi Mi 9 Explorer Edition e oggi vi proponiamo un primo render che mostra il presunto comparto fotografico. L'articolo Xiaomi Mi 9 Explorer Edition con quattro fotocamere posteriori? Un primo render mostra come potrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Tra i telefoni con i valori SAR più alti secondo il BFS ci sono OnePlus 5T e Xiaomi Mi A1 : Il BFS è un ente tedesco che dal 2002 tiene un registro con i valori SAR emessi dai vari telefoni. Scopriamo insieme quelli che ne emettono di più L'articolo Tra i telefoni con i valori SAR più alti secondo il BFS ci sono OnePlus 5T e Xiaomi Mi A1 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - Xiaomi travolge Samsung e primeggia in India : Con 42 milioni di dispositivi venduti nel 2018 ed un incremento delle vendite rispetto all'anno precedente pari al 58,6%, Xiaomi scalza Samsung , aggiudicandosi la leadership del mercato Indiano . È ...

Xiaomi Mi 9 si mostra in nuove possibili immagini reali - con tripla fotocamera e notch a goccia : Xiaomi Mi 9 si mostra in nuove presunte immagini reali, che confermano la tripla fotocamera posteriore e il notch a goccia, insieme a un nuovo teaser. L'articolo Xiaomi Mi 9 si mostra in nuove possibili immagini reali, con tripla fotocamera e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Stramberia Xiaomi Mi Mix 4? Con due fori nel display - distantissimi : Due fori nel display del prossimo Xiaomi Mi Mix 4? Questa è la soluzione suggerita da un brevetto depositato lo scorso 29 gennaio dal produttore cinese presso il WIPO, World Intellectual Property Office. Un sistema molto diverso da quello adottato dall'attuale Xiaomi Mi Mix 3, che ricordiamo essere sbarcato in Italia da pochissimo tempo, ed aver fatto breccia per diversi aspetti, su tutti lo slider a comparsa che permette di avere accesso alla ...

Un nuovo render mostra il possibile aspetto di Xiaomi Mi 9 - con un notch molto piccolo : Un nuovo render ci mostra con buona approssimazione quale dovrebbe essere l'aspetto di Xiaomi Mi 9, con un notch piccolo ma non a goccia. L'articolo Un nuovo render mostra il possibile aspetto di Xiaomi Mi 9, con un notch molto piccolo proviene da TuttoAndroid.

Il possibile Xiaomi Mi 9 mostra per la prima volta la sua fotocamera posteriore : Una nuova immagine ci mostra la parte posteriore di quello che dovrebbe essere Xiaomi Mi 9, il prossimo flagship del produttore cinese. L'articolo Il possibile Xiaomi Mi 9 mostra per la prima volta la sua fotocamera posteriore proviene da TuttoAndroid.

Huawei e Xiaomi sono i produttori che hanno registrato più vendite nell’ultimo trimestre in Europa : Secondo la ricerca di mercato eseguita da Kantar Worldpanel, l'ultimo trimestre del 2018 in Europa ha visto come protagonisti i produttori Huawei e Xiaomi. L'articolo Huawei e Xiaomi sono i produttori che hanno registrato più vendite nell’ultimo trimestre in Europa proviene da TuttoAndroid.

Uno strano watermark fa pensare a una fotocamera a cinque elementi per Xiaomi. Sarà vero? : Secondo il watermark presente in una foto condivisa da un dirigente Xiaomi, la compagnia cinese potrebbe essere al lavoro su una fotocamera con cinque sensori. L'articolo Uno strano watermark fa pensare a una fotocamera a cinque elementi per Xiaomi. Sarà vero? proviene da TuttoAndroid.

JerryRigEverything ci mostra il funzionamento dei magneti di Xiaomi Mi MIX 3 nel suo teardown : Xiaomi Mi MIX 3 viene sottoposto a un teardown completo da parte di JerryRigEverything, che ne verifica la costruzione interna e la resistenza. L'articolo JerryRigEverything ci mostra il funzionamento dei magneti di Xiaomi Mi MIX 3 nel suo teardown proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi mostra il suo smartphone pieghevole su due lati : Xiaomi lancia un video teaser in cui mostra un prototipo di smartphone pieghevole e va ad unirsi ad altre aziende che stanno lavorando sul nuovo device: Samsung, Lenovo, Huawei e al FlaexPai Royole già presentato [...]L'articolo Xiaomi mostra il suo smartphone pieghevole su due lati è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Una gioia lo smartphone pieghevole Xiaomi : video dimostrativo : Lo smartphone pieghevole Xiaomi torna a giganteggiare sul trend che sembra serpeggiare in questo 2019: se la controparte di Samsung verrà presentata il 20 febbraio insieme ai Galaxy S10, per questo dispositivo del brand cinese probabilmente ci sarà del tempo in più da aspettare, un'attesa che però potrebbe essere ricompensata dal tipo di prodotto proposto, decisamente interessante, come potrete voi stessi vedere dal video in calce all'articolo ...

Xiaomi Mi 9 si mostra in nuovi render con un notch a goccia : Xiaomi Mi 9 è stato avvistato in nuovi render che evidenziano un approccio quasi bezel-less ed un notch a goccia di dimensioni particolarmente ridotte. L'articolo Xiaomi Mi 9 si mostra in nuovi render con un notch a goccia proviene da TuttoAndroid.