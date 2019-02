Pesticidi | Legambiente | due alimenti su tre presentano tracce ma sono “regolari” Le

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) I residui disu duesu tre, tra quelli che poi risultano regolari, soprattutto sulla frutta. Nel rapporto annuale ‘Stop ai’,spiega come resti elevata la quantità di residui derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura, che i laboratori pubblici regionali hanno rintracciato in campioni di ortofrutta e prodotti trasformati. A preoccupare nontanto i campioni fuorilegge, che non superano l’1,3% del totale, quanto quel 34% di campioni regolari cheuno o più residui di. E il problema vero, infatti, è il multiresiduo, che la legislazione europea non considera ‘non conforme’ se ogni singolo livello di residuo non supera il limite massimo consentito. Il risultato? Boscalid, Chlorpyrifos, Fludioxonil, Metalaxil, Imidacloprid, Captan, Cyprodinilpiù diffusi neglicampionati ...