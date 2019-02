Non mentire | riassunto prima puntata | la Nardini convinta di aver subito una violenza

Non Mentire/ News e anticipazioni 24 febbraio : Laura va a Roma a indagare : La fiction Non Mentire torna domenica prossima su Canale 5 con la seconda puntata. Le anticipazioni parlano di Laura in partenza per Roma

Non mentire - la prima puntata online su Mediaset Play : Laura denuncia Andrea : E' andata in onda sui canali Mediaset la nuovissima fiction a sfondo thriller, "Non mentire", ispirata alla serie televisiva inglese "Liar". A differenza di quest'ultima, la produzione italiana si mostra allo spettatore più come un thriller avvincente che come una semplice serie di genere drammatico. La fiction vanta al suo interno un cast di tutto rispetto, a partire dai suoi protagonisti, Alessandro Preziosi nel ruolo di Andrea e Greta Scarano ...

Mediaset rinasce con Non mentire e torna nel presente : la nuova era inizia dai due volti Rai Alessandro Preziosi e Matteo Martari : Il solo pensiero che la rinascita di Canale 5 possa passare da Non Mentire e da due volti Rai ovvero quello di Alessandro Preziosi e Matteo Martari fa sorridere un po' gli addetti ai lavori e fa gongolare il pubblico. La fiction Mediaset ha conquistato i social ieri sera e non solo per la sua storia finalmente moderna e dannatamente attuale ma anche per i suoi protagonisti a cominciare proprio da due attori che in questi anni sono stati il ...

Replica Non mentire : dove rivedere la prima puntata della fiction : dove rivedere la Replica della prima puntata di Non mentire È ufficialmente iniziata su Canale 5 la nuova fiction Non mentire, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. dove rivedere la Replica della prima puntata della serie? Al momento è disponibile solo su Mediaset Play, piattaforma streaming di Mediaset. È probabile che nei prossimi giorni […] L'articolo Replica Non mentire: dove rivedere la prima puntata della fiction ...

Non mentire - anticipazioni seconda puntata : il segreto di Laura : Non mentire anticipazioni seconda puntata con Alessandro Preziosi: chi sta mentendo? È iniziata su Canale 5 Non mentire la nuova fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La serie – remake della britannica Liar – è composta in tutto da tre puntate: le restanti due andranno dunque in onda domenica 24 febbraio e domenica […] L'articolo Non mentire, anticipazioni seconda puntata: il segreto di Laura proviene da ...

Non mentire : anticipazioni seconda puntata di domenica 24 febbraio 2019 : Non Mentire - Greta Scarano e Alessandro Preziosi Sono solo tre le puntate della nuova fiction di Canale 5 Non Mentire, e racconteranno sia l’indagine sul presunto stupro di Andrea ai danni di Laura, sia gli effetti che questa avrà sulle vite dei due. A dirigere la fiction Gianluca Maria Tavarelli, che ha lavorato per insinuare il dubbio in ogni scena, per impedire al pubblico di capire troppo presto chi sta mentendo tra i due, ma ...

Greta Scarano è Laura Nardini/ Accusa di violenza Andrea Molinari - Non mentire - : Greta Scarano torna protagonista di una fiction su Canale 5 e veste i panni di Laura Nardini nella serie 'Non mentire' al fianco di Alessandro Preziosi

Non MENTIRE/ Anticipazioni e diretta prima puntata : Andrea si dice innocente : Non MENTIRE, Anticipazioni e diretta prima puntata 17 dicembre: Laura denuncia Andrea per stupro. L'uomo da parte sua si dice innocente

Non mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su Canale 5 – Puntate - trame - anticipazioni. : Nella domenica sera di Canale5 c’è la nuova serie “Non Mentire” che vede protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La fiction, prodotta da Indigo Film e diretta da Gianluca Maria Tavarelli , vanta nel cast anche Fiorenza Pieri, Paolo Briguglia, Claudia Potenza, Duccio Camerini, Simone Colombari e Matteo Martari. Non Mentire | La Serie La […] L'articolo Non Mentire – Alessandro Preziosi torna in una fiction su ...

Non mentire - anticipazioni seconda puntata di domenica 24 febbraio 2019 : domenica 24 febbraio 2019 va in onda su Canale 5 la seconda puntata della fiction Non MENTIRE, con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Ecco le anticipazioni del secondo episodio dell’appassionante thriller relazionale: La Procura ha deciso di non proseguire le indagini per le accuse di Laura (Greta Scarano) contro Andrea Molinari (Alessandro Preziosi). La testimonianza di Donato Ferraro (Elia Schilton) sulla sua passata esperienza con la ...

