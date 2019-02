NBA – LeBron James incorona Zion Williamson | “mi rivedo in lui | ha qualità impressionanti”

I giocatori più pagati in NBA : domina LeBron - Curry insegue : giocatori NBA piu pagati 2019 – LeBron James si conferma il giocatore più pagato in Nba, tra stipendio e sponsor. Il quattro volte MVP resta in testa, grazie soprattutto a entrate dai contratti con i vari marchi che nessuno riesce ancora ad avvicinare. Secondo la classifica Forbes, infatti, l’ala dei Los Angeles Lakers nel 2019 […] L'articolo I giocatori più pagati in Nba: domina LeBron, Curry insegue è stato realizzato da ...

NBA - All-Star Weekend : Team LeBron vince in rimonta l'All-Star Game - Kevin Durant è l'MVP : Per la fredda cronaca, la partita si è chiusa sul punteggio di 178-164, ma sono solo cifre prive di grande significato, che contribuiscono a contestualizzare meglio lo scenario. Da una parte Team ...

NBA - All-Star Game : Durant guida alla rimonta Team Lebron e vince l'MVP : TORINO - L'All-Star Weekend 2019 si chiude con il successo del Team Lebron in rimonta sulla squadra guidata da Giannis Antetokounmpo . Nonostante uno svantaggio di 18 punti nel primo tempo, il numero ...

NBA - All-Star Game : vince il Team LeBron - Kevin Durant MVP della serata : ROMA - Il weekend delle stelle dell' NBA si è chiuso con la vittoria del Team LeBron in rimonta sulla squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo . 178-164 il risultato finale, con Kevin Durant che ...

NBA All-Star Game - rimonta strepitosa del Team LeBron : l’MVP Durant strozza in gola l’urlo del Team Giannis : La formazione guidata dal ‘Prescelto’ si impone al termine di una partita splendida, terminata con il punteggio di 178-164 Una partita spettacolare, un match da urlo che conclude degnamente il 68° All-Star Game disputato a Charlotte. Team LeBron si impone su Team Giannis con il punteggio di 178-164, coronando una strepitosa rimonta dopo un avvio non semplice. Pronti via ed è Antetokounmpo a mettere le cose in chiaro, piazzando ...

NBA - All Star Game 2019 : il Team LeBron vince in rimonta sul Team Giannis - che spettacolo nell’atto conclusivo! Kevin Durant MVP dell’incontro : Si è chiusa nella notte italiana la 68a edizione dell’All Star Game 2019 della NBA. L’atto conclusivo ha visto di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori del campionato statunitense, che si sono sfidati a colpi di giocate spettacolari facendo letteralmente esplodere il pubblico di Charlotte. La vittoria è andata alla squadra guidata da LeBron James (19 punti) grazie ad uno strepitoso Kevin Durant (31 punti e titolo ...

NBA – Wade esalta Doncic : “passa palla come LeBron James - pochissimi sono in grado di farlo” : Dwyane Wade esalta il talento di Luka Doncic: il veterano dei Miami è rimasto fortemente sorpreso dalle abilità di passatore del giovane sloveno Il talento di Luka Doncic continua a riscuotere grande successo. La giovane stella dei Dallas Mavericks prosegue il suo cammino strepitoso all’interno della lega mantenendo 20.8 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. L’ex Real Madrid colleziona complimenti dopo ogni partita, molti di ...

NBA - All Star Game 2019 : Giannis Antetokounmpo sfida LeBron James - parata di stelle e spettacolo assicurato a Charlotte : L’attesa è ormai finita! L’atto conclusivo dell’All Star Game 2019, l’evento più seguito e più popolare per il mondo del basket NBA, andrà in scena nella notte italiana e metterà di fronte le due formazioni composte dai migliori giocatori al mondo. La sfida vedrà uno contro l’altro LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, e Giannis Antetokounmpo, protagonista di una stagione a dir poco strepitosa con la maglia ...

NBA - All Star Game 2019 oggi : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming. Programma Team LeBron vs Team Giannis : Dopo la disputa di tutti gli eventi precedenti, arriva il clou di questo weekend di Charlotte: l’All Star Game, la Partita delle Stelle, quella che calamita l’attenzione di mezzo mondo. Dallo scorso anno il format dell’All Star Game è stato cambiato: per questo motivo non si gioca più la tradizionale sfida tra i migliori della Eastern Conference e quelli della Western Conference, bensì quella tra due formazioni allestite dai ...

NBA - la consacrazione di Antetokounmpo e il desiderio di LeBron : è l'All Star Weekend di Charlotte : Nel giorno del suo debutto nella Nba, Giannis Antetokounmpo si recò al palasport di corsa, perché non aveva l'auto e soprattutto non aveva i soldi per il taxi, perché aveva spedito l'intero primo stip

NBA - All Star Game 2019 : l’elenco completo dei partecipanti. I roster delle squadre di Team LeBron e Team Giannis : Fino al 2018, l’All Star Game della NBA voleva dire, in sintesi estrema, la sfida tra il meglio dei giocatori della Eastern Conference e quelli della Western Conference. Dallo scorso anno, però, questa storia è cambiata: la scelta dei partecipanti passa sempre attraverso le Conference, ma, attraverso una serie di variazioni al format, si è arrivati a definire i due Team coi nomi dei giocatori più votati a Est e a Ovest, dunque i due più ...

Basket NBA - crollano i Lakers - grande LeBron James : Roma, 13 feb., askanews, - Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che hanno incassato il quarto ko nelle ultime cinque partite. Tripla doppia, 28 punti, ...

NBA – Lakers ancora ko - LeBron James mantiene la calma : “Playoff? Ce la faremo - dobbiamo solo…” : Lakers sconfitti dagli Hawks nella notte, ma LeBron James non fa drammi nonostante la situazione legata al piazzamento Playoff diventi complicata I Los Angeles Lakers sono tornati ad avere un record stagionale negativo, cortesia del ko della notte contro i tutt’altro che imbattibili Atlanta Hawks. Con quella di ieri, le sconfitte stagionali salgono a 29, una in più delle 28 vittorie ottenute in regular season. Bottino che vale attualmente ...

NBA - super LeBron non basta i Lakers crollano contro gli Hawks : Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che, nel turno di questa notte in Nba, hanno incassato la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Il ...