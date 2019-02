Le agromafie in Italia non conoscono crisi Quello che manca è un vero deterrente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Come antipasti, abbiamo delle gustose mozzarelle alla soda e perossido di benzoile e delle frittelle di bianchetto vietato. Poi, potremmo proseguire con un ottimo riso Birmania frutto di genocidio. Quindi, si potrebbe passare ai secondi, dove ci sono i piatti forti della casa: lifting di pesce con cafados e carne da macelli clandestini. Di gran pregio anche la frutta, in cui fanno la parte del leone le note nocciole turche e le banane dell’Ecuador, entrambe ottenute con sfruttamento di lavoro minorile. Impreziosiscono, infine, il pasto luculliano olio extravergine purissimo colorato con clorofilla e pane cotto in forni clandestini che vanno a legna tossica. Il tutto innaffiato da un rosso Docg, adulterato con lo zucchero.È il menu da gourmet che Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agroalimentare hanno presentato giovedì 14 febbraio a Roma, insieme al sesto ...