Israele | la Shoah scompiglia i piani di Netanyahu | salta a Gerusalemme Visegrad

(Di lunedì 18 febbraio 2019) I calcoli elettorali e le mire politiche del presente non possono cancellare la memoria storica. Soprattutto quando questa memoria riguarda una tragedia che non ha eguali: l'Olocausto. Senza memoria non c'è futuro, ammoniva il premio Nobel per la Pace Elie Wiesel, sopravvissuto ai lager nazisti. Una verità a cui neanche Benjaminha potuto sottrarsi. E questa presa d'atto ha avuto un possente effetto boomerang per il premier israeliano: il vertice dei Paesiin programma, oggi e domani, ato dopo il forfait della Polonia. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri israeliano spiegando che il summit "prevede la presenza di tutte e quattro" le nazioni. "I tre premier in arrivo - ha spiegato il portavoce del ministero Emmanuel Nahshon riferendosi a Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca - avranno un incontro con il ...