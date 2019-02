Final Fantasy 15 | un cortometraggio animato prequel in vista dell' uscita di Episode Ardyn

Final Fantasy XV : Nuovi dettagli sul DLC Episode Ardyn : Square Enix ha annunciato oggi che il nuovo contenuto scaricabile (DLC) per Final Fantasy XV, intitolato “Episode Ardyn”, uscirà il 26 marzo 2019. In Final Fantasy XV: Episode Ardyn, i giocatori scopriranno una storia completamente nuova narrata dal punto di vista di Ardyn Lucis Caelum. Ambientato 35 anni prima degli eventi di Final Fantasy XV, l’episodio spiega come questo famigerato cattivo viene ...

Final Fantasy 14 Online è il primo videogioco a marciare sui carri del Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras : Final Fantasy 14 Online e Sydney Gaymers annunciano una collaborazione che permetterà all'MMO di essere il primo videogioco a marciare sui carri del Sydney Gay & Lesbian Mardi Gras. La collaborazione unirà i membri della comunità australiana dei Sydney Gaymers, composta da 2600 membri, ai giocatori del titolo nella regione, per creare un fantastico carro intitolato "Realms United". "Per Sydney Gaymers è fantastico poter collaborare con Final ...

Final Fantasy 7 è in arrivo a marzo mentre Final Fantasy 9 è disponibile ora per Switch - PC e Xbox One : Come segnala VG247.com, Square Enix ha svelato una bella sorpresa: Final Fantasy 9 è ora disponibile su PC Windows 10, Switch e Xbox One e Final Fantasy 7 ha una data di uscita.Originariamente pubblicato nel 2000, Final Fantasy 9 è una storia emozionante di amore, guerra, magia. Tutti i fan potranno passare dei momenti emozionanti insieme a Gidan, Vivi, la principessa Garnet e altri personaggi, e divertirsi grazie alle migliorie tecniche di Xbox ...

Final Fantasy IX è disponibile da oggi : Sia i fan di vecchia data che i nuovi arrivati possono festeggiare l’arrivo dei titoli classici di FINAL FANTASY sulle piattaforme più moderne con l’uscita odierna di FINAL FANTASY IX su Nintendo Switch, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows 10. All’uscita di oggi seguiranno Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!, che arriverà il 20 marzo, e FINAL FANTASY VII , disponibile dal 26 marzo Pubblicato ...

Vent'anni di Final Fantasy VIII - articolo : Vent'anni fa, in questo giorno, vedeva la luce l'ottava fantasia Finale: come sempre longeva, come sempre infinita. Per un'intera generazione s'è trattato del primo Final Fantasy, addirittura del primo Jrpg: la molla che ha condotto a un intero universo fatto di equipaggiamenti, Hit points, statistiche e recolor di mostri. Senza far regola delle esperienze personali, d'oggettivo c'è che con Final Fantasy VIII abbiamo avuto la prima ...

Naoki Yoshida vuole un Final Fantasy con più "fantasy" e meno macchine : Naoki Yoshida è il director nonché producer di Final Fantasy XIV e in occasione del Paris Fan Festival ha detto la sua su come vorrebbe evolversi la celebre saga RPG nipponica.Ebbene come riporta Siliconera, Yoshida per il futuro di Final Fantasy innanzitutto non immagina un nuovo MMO, in quanto Final Fantasy XIV sta andando bene. Per quanto riguarda i capitoli della saga non votati all'online, a Yoshida piacerebbe vedere un Final Fantasy con ...

Final Fantasy XIV Fan Festival Paris 2019 - articolo : Similmente al Blizzcon, il Final Fantasy XIV Fan Festival è un evento importantissimo tanto per la community di appassionati, quanto per gli sviluppatori del quattordicesimo capitolo della celebre saga videoludica giapponese: un MMORPG nato sotto una cattiva stella, che grazie all'impegno di Naoki Yoshida e del suo team, è risorto da un limbo di mediocrità con A Realm Reborn, attestandosi come uno dei migliori prodotti del suo genere sul mercato ...

Final Fantasy XIV Online : Arriva la collaborazione con Final Fantasy XV : SQUARE ENIX ha oggi svelato che l’acclamatissimo MMO Final Fantasy XIV Online avrà un evento crossover con dei personaggi molto familiari del mondo di Final Fantasy XV. La collaborazione, che avrà inizio a metà aprile, è stata annunciata con un teaser trailer mostrato durante la Letter from the Producer LIVE più recente, parte del Final Fantasy XIV Fan Festival che si è tenuto a Parigi nel fine ...

Final Fantasy XIV : Shadowbringers ha una data di uscita e tantissimi dettagli : SQUARE ENIX ha annunciato che la terza espansione dell'apprezzato MMO, Final Fantasy XIV: Shadowbringers, uscirà il 2 luglio 2019, mentre i pre-order avranno inizio il 6 febbraio 2019. Tutte le informazioni nel comunicato ufficiale.È stato il Producer & Director Naoki Yoshida a rivelare queste novità durante il suo discorso d'apertura che ha segnato l'inizio del Final Fantasy XIV Fan Festival del 2 e 3 febbraio a Parigi, insieme a una serie ...

Final Fantasy XIV si espande con SHADOWBRINGERS : SQUARE ENIX ha annunciato che la terza espansione del suo acclamatissimo MMO, FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS, uscirà il 2 luglio 2019, mentre i pre-order avranno inizio il 6 febbraio 2019. È stato il Producer & Director Naoki Yoshida a rivelare queste novità durante il suo discorso d’apertura che ha segnato l’inizio del FINAL FANTASY XIV Fan Festival del 2 e 3 febbraio a Parigi, insieme a una serie di ...

Final Fantasy 14 avrà un raid a tema Nier : Automata : La prossima espansione per Final Fantasy 14 avrà delle sorprese in servo per tutti i fan di Nier: Automata, riporta PCgamesn.Come possiamo vedere infatti, Square Enix ha coinvolto nel progetto niente meno che il creatore di Nier, Yoko Taro, per aiutarli a progettare i raid che saranno dedicati al celebre videogioco.Il director di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida ha annunciato il suo nuovo raid al Paris fan festival, presentando anche Taro e il ...

Con No Straight Roads affronteremo i nemici a tempo di musica : svelati i primi dettagli sul gioco del lead designer di Final Fantasy 15 : Metronomik, studio fondato da Wan Hazmer, lead Game designer di Final Fantasy XV e Daim Dziauddin, Concept Artist di Street Fighter V, ha annunciato e offerto numerosi dettagli su No Straight Roads. Questo sarà un gioco d'azione basato sul ritmo. I giocatori PlayStation 4 e PC, saranno in grado di affrontare i nemici a tempo con la musica, che sarà usata per contrattaccare e persino per alterare l'ambiente.Come riporta Gamasutra, in No Straight ...

Final Fantasy VII arriverà "presto" su Nintendo Switch : Nintendo ha dichiarato che potremmo non aspettare molto prima che il famoso gioco di ruolo Final Fantasy VII venga reso disponibile su Switch. In una nuova, breve pubblicità, il gioco è stato mostrato sulla console ibrida portatile, con la descrizione del video che recita: "Final Fantasy VII in arrivo presto!"Come segnala Gamespot, lo sviluppatore e publisher di Final Fantasy, Square Enix, ha inizialmente rivelato l'intenzione di portare il ...

Perché lo sviluppo del remake di Final Fantasy 7 procede così lentamente? Parla uno sviluppatore : Dopo l'annuncio ufficiale del gioco all'E3 2015, sull'hype generale per Final Fantasy VII remake è scesa un po' di polvere, anche Perché da allora poche sono state le informazioni sullo stato dei lavori. Eravamo rimasti a fine dicembre 2018 con le dichiarazioni del producer di Square-Enix, Yoshinori Kitase, il quale aveva genericamente affermato che lo sviluppo procede "senza problemi". Un'intervista al team planner della compagnia, Shinichiro ...