Ellen Page | Prima del coming out soffrivo di attacchi di panico e non osavo

huffingtonpost

: @arlec007 @IlMist @dietnam @doninside Natahn big up. Poi c'è il Luther che è Billy Bones di Black Sails (e uno bruc… - ilSesta : @arlec007 @IlMist @dietnam @doninside Natahn big up. Poi c'è il Luther che è Billy Bones di Black Sails (e uno bruc… - deyisusgp : @unnombreahi_17 HAHAHA im so fascinated con tu odio por ellen page - steppala_ : Vabbè, amavo già Ellen Page prima di #TheUmbrellaAcademy , adesso la amo di più -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)è una delle star di Netflix grazie alla serie The Umbrella Academy, ispirata all'omonimo fumetto di Gerard Way. Conosciuta anche per aver lavorato con Woody Allen e per essere stata la protagonista di Juno (con cui conquistò una nomination all'Oscar), oggi l'attrice parla della sua vita privata e, in particolare, del suoout nel 2014, all'età di 26 anni. Lo riporta la testata britannica Metro."Ero una ragazza molto chiusa, facevo in modo che le donne che frequentavo lasciassero la mia casa attraverso uscite secondarie o le costringevo nascondersi nei bagni degli hotel quando arrivava il servizio in camera...di compiere 27 anni a malapena sfioravo riuscivo a sfiorare una donna in pubblico", ha raccontato l'interprete.oggi si dice finalmente libera di esprimere la propria sessualità: è sposata con la ballerina Emma ...