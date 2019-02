Diciotti | Rousseau è già in tilt La farsa del voto dei 5 Stelle

Diciotti - Renzi : “Governo non cade - troveranno il modo per sistemarsi la poltrona. Voto su Rousseau? No comment” : “Il governo? Non cade, troveranno il modo per sistemarsi la poltrona“. A dirlo, a margine della presentazione del suo libro in Piemonte, il senatore Matteo Renzi. “Il Voto in corso sulla piattaforma Rousseau? No comment”. L'articolo Diciotti, Renzi: “Governo non cade, troveranno il modo per sistemarsi la poltrona. Voto su Rousseau? No comment” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Diciotti - la senatrice Fattori asfalta la piattaforma Rousseau : 'Un milione di euro - non funziona' : I disagi per le operazioni di voto sulla piattaforma Rousseau hanno fatto saltare i nervi anche ai parlamentari del M5s. I grillini della prima ora che possono votare sull'autorizzazione a procedere ...

Diciotti - la senatrice Fattori asfalta la piattaforma Rousseau : "Un milione di euro - non funziona" : I disagi per le operazioni di voto sulla piattaforma Rousseau hanno fatto saltare i nervi anche ai parlamentari del M5s. I grillini della prima ora che possono votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti sono esasperati, così come lo è la senatrice Elana Fattori

Diciotti : Fattori - M5s - - '1 milione di euro a Rousseau e non posso nemmeno votare' : 'L'associazione Rousseau usufruisce di 90.000 euro di soldi 'pubblici', versati dai parlamentari dai loro stipendi, dal mese di Marzo 2018. Quindi ha ottenuto circa un milione di euro per implementare ...

Diciotti : Fattori (M5s) - "1 milione di euro a Rousseau e non posso nemmeno votare" : "L'associazione Rousseau usufruisce di 90.000 euro di soldi 'pubblici', versati dai parlamentari dai loro stipendi, dal mese di Marzo 2018. Quindi ha ottenuto circa un milione di euro per implementare la piattaforma. Ad oggi non è dato di avere né una fattura o una ricevuta del versamento né un rendiconto puntuale di come sono stati impiegati questi soldi. Almeno dovrebbe funzionare come un orologio svizzero. Non riesco neanche a connettermi". ...

Diciotti - Tajani : "Voto su Rousseau e' tra il ridicolo e il triste" : Le parole del Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani a margine della conferenza di presentazione della fiaccola della pace che quest'anno inizierà il proprio viaggio a Norcia. Fonte: Agenzia ...

Caso Diciotti - ansia da Rousseau : Luigi Di Maio dice che sosterrà l'esito della consultazione fra gli iscritti ma avverte quasi minaccioso che "poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità" violando il silenzio elettorale nel giorno in cui il Movimento 5 stelle vota su Rousseau cosa farsene di Matteo Salvini.Può sembrare bizzarro e paradossale definire così la mossa del capo politico, ma cosa c'è di più paradossale di una ...

Diciotti - M5s vota su 'Rousseau'. Salvini : 'ho agito per l'Italia - governo non cadrà' : Il voto sull'autorizzazione a procedere per il ministro Salvini sul caso Diciotti slitta di un'ora per l'affollamento della piattaforma grillina. Beppe Grillo, dopo critiche su quesito: 'Ho fiducia in ...

Caso Diciotti - la piattaforma Rousseau e il M5s un po’ confuso : Lo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiSì, no, ni. Gli elettori Cinquestelle sono stati chiamati a esprimere online il loro parere sul Caso Diciotti e l’affaire Salvini, ma il sistema è andato in tilt e ci sono stati dei ritardi. ...

Diciotti - Luigi Di Maio : “Da capo politico sosterrò il risultato del voto su Rousseau” : Il vicepremier Luigi Di Maio ha commentato così la votazione online: "Da capo politico sosterrò il risultato della consultazione sul caso Diciotti. Qualcuno si è lamentato del quesito - ha aggiunto - ma è lo stesso quesito che verrà posto in Giunta per le autorizzazioni". I risultati verranno diffusi già questa sera.Continua a leggere

Caso Diciotti - la consultazione su Rousseau : in Rete il no della base : «È allarmante che non si abbia il coraggio di prendere una decisione politica», aggiunge. le regole 18 febbraio 2019 Referendum sulla Diciotti: «Chi volete libero, Gesù o Barabba?» L'uscita del ...

Caso Diciotti : il M5s e quel quesito pro-Salvini su Rousseau : Dopo mesi di discussioni sulle responsabilità di Salvini nell’affaire Diciotti, è finalmente arrivato il giorno della verità. Il ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale per aver, nell’agosto scorso, dato ordine di non far sbarcare i migranti che si trovavano a bordo della nave militare italiana. Il processo nei suoi confronti dipende dalla posizione che prenderanno domani i ...

Oggi il verdetto sul caso Diciotti. La piattaforma Rousseau in tilt - il voto slitta di un’ora : Rousseau down. Troppe le persone connesse sulla piattaforma grillina, dove Oggi gli iscritti 5 Stelle sono chiamati a esprimersi sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini. Il boom di accessi al sito M5S ha costretto i vertici del Movimento a posticipare di un’ora (dalle 11, non dalle 10, fino alle 20) la votazione e ...

Caso Diciotti : il M5S e quel quesito pro-Salvini su Rousseau : Dopo mesi di discussioni sulle responsabilità di Salvini nell’affaire Diciotti, è finalmente arrivato il giorno della verità. Il ministro dell’Interno è accusato di sequestro di persona, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale per aver, nell’agosto scorso, dato ordine di non far sbarcare i migranti che si trovavano a bordo della nave militare italiana. Il processo nei suoi confronti dipende dalla posizione che prenderanno domani i ...