Zaniolo? Può diventare il migliore del mondo | l' idea di Cafu

Zaniolo-Juventus - il piano di Paratici : ecco perchè si può davvero! : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus sarebbe pronta a puntare in maniera netta e decisa su Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma piace particolarmente a Paratici, il quale lo avrebbe già individuato come rinforzo ideale in vista della Juventus del futuro. 40 milioni di euro l’offerta che il club bianconero sembrerebbe esser pronta a mettere sul piatto […] More

Zaniolo-Juventus - ecco perchè si può davvero : retroscena Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- Come evidenziato dai principali siti di mercato, la Juventus sarebbe pronta a piombare con forte decisione su Nicolò Zaniolo, ieri protagonista assoluto del successo della Roma sul Porto. Paratici potrebbe tentare l’affondo già in vista della prossima e imminente sessione di mercato estiva. 40 milioni l’offerta bianconera. Paratici, intervistato ai microfoni della “Gazzetta […] More